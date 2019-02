Albánsky parlament plánuje opustiť 31 opozičných poslancov

Opozičný líder Lulzim Basha obviňuje albánsku vládu z prepojenia na organizovaný zločin, kradnutia hlasov, ako aj obchádzania zákonodarcov i spravodlivosti.

Tirana 18. februára (TASR) - Z albánskeho parlamentu plánuje pre údajnú korupciu a neefektívnosť tamojšej ľavicovej vlády odísť dovedna 31 poslancov stredopravej opozičnej Demokratickej strany Albánska.



Oznámil to v pondelok líder tejto najsilnejšej opozičnej strany Lulzim Basha. Zároveň vyzval na vypísanie predčasných volieb a tiež to, aby až do ich konania Albánsko viedla prechodná vláda.



K demokratickým poslancom odchádzajúcim zo 140-členného parlamentu, v ktorom majú vládnuci socialisti 74 kresiel, by sa teraz mohli popridávať aj zákonodarcovia z menších opozičných strán, konštatuje agentúra AP. Dodáva, že opozícia plánuje vo štvrtok usporiadať pred parlamentom protestné zhromaždenie.



Albánsky vicepremiér Erion Brace označil odchody opozičných poslancov za "bezvýznamné". Demokratov zároveň obvinil z toho, že len chcú, aby sa ich skorumpovaní poslanci vyhli požadovaným finančným previerkam.