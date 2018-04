Albrightová: USA nemajú pre Sýriu žiadnu stratégiu

Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Albrightová súhlasí s kritikou Donalda Trumpa na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten je podľa nej bez pochýb spoluvinným za situáciu v Sýrii.

Washington 11. apríla (TASR) – Bývalá americká ministerka zahraničných vecí Medeleine Albrightová sa obáva, že Washington nemá na riešenie minulotýždňového údajného chemického útoku v Sýrii žiadnu stratégiu. Podľa nej by mal existovať skutočný plán, a nie tvíty na sociálnej sieti. Diplomatka to v stredu ráno uviedla v rozhovoroch pre televízne stanice CNN a MSNBC.



Albrightová súhlasí s kritikou šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten je podľa nej bez pochýb spoluvinným za situáciu v Sýrii. Jednou vecou je však podľa nej konať a druhou mať plán.



"Pokiaľ viem, neexistuje stratégia. To je jedna vec, reagovať na tento obzvlášť ohavný problém týkajúci sa chemického útoku, ale potrebujeme nejakú stratégiu. Dúfam, že sa na tom pracuje, lebo čelíme veľmi vážnej situácii," povedala diplomatka pre CNN.



Trump podľa Albrightovej aspoň konečne uznal, že Putin nie je kamarát. Ruský prezident má pre Blízky východ úplne iné plány než Washington, a nielen tam, ale na celom svete podkopáva demokraciu, myslí si bývalá ministerka. Podiel viny na situácii v Sýrii i na údajnom chemickom útoku má však podľa nej aj Trump.



"Asad dal najavo svoj zámer minulý týždeň po tom, ako Trump povedal, že stiahne svoje vojská," uviedla Albrightová.



Ministerka zahraničných vecí z čias prezidenta Billa Clintona skritizovala Trumpa aj za používanie sociálnej siete Twitter na oznámenie svojich zámerov a názorov o Sýrii.



"O takom niečom vážnom sa netvítuje. Mám z toho obavy. Krízy boli aj predtým. Riešili sme ich a pracovali na nich diplomati, ktorí vedeli, o čo ide, nebolo tam len tvítovanie. Toto si nemôžeme dovoliť. Toto je nebezpečná situácia," varovala Albrightová v televízii MSNBC.



Diplomatka dodala, že Asad pácha zabíjaním svojich ľudí medzinárodný zločin a Spojené štáty musia nájsť spojencov na riešenie situácie. Albrightová tiež ľutuje, že bývalý prezident Barack Obama neurobil viac, keď Asad prekročil použitím chemických zbraní jeho "červenú hranicu". Snažil sa však zostať v hraniciach zákona a žiadal o súhlas Kongres, v čom neuspel, pripomenula.



Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová