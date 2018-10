Alexander Stubb z EPP má tiež záujem o post predsedu Európskej komisie

O túto pozíciu a o možnosť získať post predsedu EK bude súperiť s predsedom skupiny EPP v Európskom parlamente Manfredom Weberom, ktorý svoju oficiálnu kandidatúru oznámil 5. septembra v Bruseli.

Brusel/Štrasburg 2. októbra (TASR) - Bývalý fínsky premiér a súčasný viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Alexander Stubb v utorok popoludní na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu v mene Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) predložil svoju kandidatúru na post volebného lídra (tzv. spitzenkandidat) v budúcoročných eurovoľbách.



O túto pozíciu a o možnosť získať post predsedu Európskej komisie bude súperiť s predsedom skupiny EPP v Európskom parlamente Manfredom Weberom, ktorý svoju oficiálnu kandidatúru oznámil 5. septembra v Bruseli.



O volebnom lídrovi, ktorý povedie európskych ľudovcov do budúcoročných volieb do EP rozhodne kongres strany v Helsinkách, ktorý je naplánovaný na 7. a 8. novembra. Začiatkom jari potom EPP predstaví svoj politický manifest, s ktorým sa pokúsi osloviť čo najširšie spektrum európskych voličov.



Stubb počas tlačovej besedy, ktorú pripravila fínska delegácia pri EPP v europarlamente, upozornil, že si v Európskej investičnej banke vybral päťtýždňové neplatené voľno, aby sa mohol venovať svojej kampani a príprave politického programu o budúcnosti EÚ, ktorý chce predstaviť 17. októbra.



Do tohto dátumu majú možnosť prihlásiť sa do súťaže o volebného lídra aj iní politici z radov európskych ľudovcov. Za ďalšieho možného kandidáta na volebného lídra EPP bol považovaný súčasný vyjednávač EÚ pre tzv. brexit Michel Barnier. Ten sa však minulý týždeň z tejto súťaže vylúčil, keď vyhlásil, že chce dotiahnuť do konca rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, čo by ako volebný líder najväčšej celoeurópskej politickej strany nemohol urobiť.



Médiá za ďalších možných kandidátov z tábora ľudovcov - ak získajú dostatočnú podporu členskej základne - označujú holandského premiéra Marka Rutteho, bývalého predsedu írskej vlády Endu Kennyho či predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho.



