Alternatívne Nobelove ceny získali saudskoarabskí aktivisti

Laureátmi ceny sa tento rok stala trojica väznených saudskoarabských ľudskoprávnych aktivistov a dvojica latinskoamerických bojovníkov proti korupcii.

Štokholm 24. septembra (TASR) - Vo švédskom Štokholme oznámili v pondelok mená laureátov tzv. alternatívnych Nobelových cien (Right Livelihood Awards), ktoré sa udeľujú za angažovanie sa v oblasti ľudských práv, verejného zdravia a dobrého spravovania spoločnosti. S odvolaním sa na organizátora súťaže o tom informovala tlačová agentúra AP.



Laureátmi ceny sa tento rok stala trojica väznených saudskoarabských ľudskoprávnych aktivistov a dvojica latinskoamerických bojovníkov proti korupcii.



Finančnú odmenu pre rok 2018, dotovanú miliónom švédskych korún (v prepočte zhruba 97.000 eur), si na základe rozhodnutia poroty rozdelia bojovníci za ľudské práva v Saudskej Arábii Abdalláh Hámid, Muhammad Fahad Kahtání a Walíd abú Chajr. Získali ju za "svoje vizionárske a odvážne úsilie, riadené všeobecnými zásadami ľudských práv, reformovať totalitný politický systém v Saudskej Arábii", oznámila v pondelok nadácia Right Livelihood Award Foundation.



Saudskoarabská vláda bezprostredne nereagovala na žiadosť AP o vyjadrenie.



Čestnou cenou pre rok 2018, ktorá nie je finančne dotovaná, vyznamenala porota guatemalskú právničku, bývalú šéfku najvyššieho súdu a generálnu prokurátorku Thelmu Aldanaovú a kolumbijského právnika a diplomata Ivána Velásqueza. Porota ich ocenila "za inovatívnu prácu pri odhaľovaní zneužitia moci a stíhaní korupcie".



Alternatívne Nobelove ceny udeľuje od roku 1980 nadácia Right Livelihood Award Foundation z iniciatívy niekdajšieho nemeckého europoslanca a filantropa Jakoba von Uexkülla ako ocenenie práce, ktorú oficiálne Nobelove ceny podľa jeho názoru ignorovali.