Altmaier: Ešte prejde niekoľko dní, kým rozhodne EÚ o odklade brexitu

Berlín 21. októbra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier v pondelok vyhlásil, že potrvá ešte niekoľko dní, kým padne rozhodnutie Európskej únie, či schváli ďalší odklad vystúpenia Británie z EÚ, teda tzv. brexitu.



Britský premiér Boris Johnson poslal do Bruselu so sebazaprením list, v ktorom žiada o odklad konečného termínu brexitu, stanoveného na 31. októbra. Johnson tak urobil po tom, čo britský parlament zabrzdil cez víkend jeho pokus o presadenie novej "rozvodovej" dohody s EÚ a ešte o nej nehlasoval, pripomenula tlačová agentúra AP.



Nemecký minister Altmaier v pondelok pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk uviedol, že Johnsonova vláda sa pokúsi dosiahnuť hlasovanie o dohode tento týždeň. "V nasledujúci dňoch sa nám situácia viac vyjasní a potom sa budeme môcť chopiť svojej povinnosti a rýchlo urobiť rozhodnutie," dodal.



Altmaier zdôraznil, že on osobne nebude mať problém s odkladom brexitu "o niekoľko dní alebo niekoľko týždňov", ak sa tým vylúči brexit bez dohody.