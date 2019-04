Altmaier: EÚ drží spolu, aby sa vyhla brexitu bez dohody

Nakoniec sme stáli jednotne pri sebe, keď prišlo na odklad do konca októbra, a dobre sme spolupracovali aj s britskou vládou, povedal Altmaier.

Berlín 12. apríla (TASR) - Najnovšie rozhodnutie Európskej únie poskytnúť Británii ďalší odklad brexitu ukazuje, že európski lídri sú schopní nájsť spoločné riešenie, vyhlásil v piatok nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier. Citovala ho tlačová agentúra Reuters.



"Nakoniec sme stáli jednotne pri sebe, keď prišlo na odklad do konca októbra, a dobre sme spolupracovali aj s britskou vládou," povedal Altmaier pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.



Minister je podľa svojich slov optimista v tom, že v budúcnosti sa "vyhneme bezdohodovému" scenáru, teda že Británia vystúpi z EÚ neusporiadane. Dodal, že aj keď nikto nevie, či sa Londýn dostatočne dobre pripravil na neusporiadaný brexit, fakt, že premiérka Theresa Mayová vedie medzistranícke diskusie s opozičnými labouristami, je pozitívnym znakom.



Televízia Sky News po mimoriadnom summite EÚ v noci na štvrtok informovala, že britská vláda ruší prípravy na neriadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



K tomuto kroku pristúpila britská vláda po tom, ako predstavitelia 27 štátov Únie súhlasili s odkladom brexitu do 31. októbra 2019. Premiérka Mayová má dovtedy získať v britskom parlamente dostatočnú podporu pre brexitovú dohodu, ktorú vyrokovala s Bruselom.



Televízia Sky News získala e-mail, v ktorom popredný britský vládny predstaviteľ zaoberajúci sa brexitom ďakuje svojim podriadeným za úsilie venované prípravám na tzv. divoký brexit.



"V súčinnosti so zvyškom vlády s okamžitou platnosťou zastavujeme naše operačné plánovanie pre prípad odchodu bez dohody," píše sa v uvedenom e-maili.



Text e-mailu podľa Sky News naznačuje, že ukončovanie príprav na brexit bez dohody prebieha na úrovni celej vlády a je koordinované z najvyšších miest. Meno predstaviteľa, ktorý e-mail rozoslal, televízia nezverejnila.



Britská vláda sa na možný brexit bez dohody pripravovala približne dva roky a investovala doň zhruba štyri miliardy libier. Na prípravách pracovali tisíce štátnych zamestnancov, ktorých dočasne stiahli z plnenia ich bežných pracovných povinností.