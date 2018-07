Altmaier varuje pred prehnaným optimizmom pred schôdzkou Juncker-Trump

Juncker a komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová sa tento týždeň v stredu (25.7.) stretnú s Trumpom vo Washingtone, aby rokovali o súčasnom napätí vo vzťahoch USA a EÚ.

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier varoval pred prílišným optimizmom v súvislosti s blížiacim sa stretnutím medzi predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V rozhovore pre nemecký rozhlas Altmaier uviedol, že nechce vytvárať prehnané očakávania, čo by rokovania zbytočne zaťažilo.



Juncker a komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová sa tento týždeň v stredu (25.7.) stretnú s Trumpom vo Washingtone, aby rokovali o súčasnom napätí vo vzťahoch USA a EÚ a pokúsili sa zabrániť odštartovaniu totálnej obchodnej vojny.



V júni Trump zaviedol dovozné clá na oceľ a hliník z Európskej únie, čo Brusel viedlo k prijatiu odvetných ciel na americké produkty, okrem iného aj na americkú whiskey či motorky. Tieto opatrenia však podľa analytikov môžu byť len prvým krokom k rozpútaniu omnoho väčšej obchodnej vojny v prípade, že Trump splní svoje hrozby a na odvetu EÚ odpovie zvýšením dovozných ciel na autá z Európskej únie.



Rakúsky minister financií Hubert Fuchs však neočakáva, že po "prvých výstreloch dôjde aj na silnejšie zbrane". Ako povedal cez víkend v Buenos Aires na stretnutí ministrov financií a šéfov centrálnych bánk skupiny G20, je dobré mať alternatívny plán, predpokladá ale, že nebude potrebné prijímať ďalšie opatrenia. "Boj v podobe sankčných ciel nie je efektívny ani pre Ameriku, ani pre Európu, ani pre svetovú ekonomiku," uviedol.



Podľa nemeckého ministra financií Olafa Scholza by však súčasný spor medzi EÚ a USA mohol mať aj pozitívnu stránku. "V dôsledku politiky amerického prezidenta by mohlo dôjsť k výraznému zrýchleniu procesu integrácie Európskej únie," povedal.