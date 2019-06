A. Alvargonzález: Členovia NATO sa v prípade Iránu väčšinou zhodujú

Parlamentné zhromaždenie NATO slúži ako poradná medziparlamentná organizácia, ktorá sa schádza na svoje zasadania dvakrát do roka - na jar a na jeseň.

Bratislava 3. júna (TASR) - Členské štáty NATO síce nemajú jednotný názor na iránsky jadrový program, avšak v kritike ostatných krokov Teheránu panuje zhoda. V pondelok to počas jarného Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO v Bratislave vyhlásil generálny tajomník NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku NATO Alejandro Alvargonzález.



"Jeden člen NATO neverí, že Irán (jadrovú) dohodu dodržiava a obáva sa, že Teherán vyvinie jadrové zbrane. Toto je skutočne bod, v ktorom sa nezhodujeme," pripustil španielsky diplomat. Ako však ďalej dodal, členovia Severoatlantickej aliancie sú jednotní "v ďalších dvoch bodoch, ktoré sú nemenej dôležité a malo by sa k nim pristupovať veľmi vážne".



Alvargonzález poukázal v tejto súvislosti na iránsky raketový program, "ktorý by mohol viesť k mocenskej nerovnováhe v regióne (Blízkeho východu) a k jeho následnej destabilizácii". Všetky štáty NATO sa zhodujú podľa jeho slov aj na tom, že "je nebezpečné, ak Irán podporuje rôzne milície a teroristické organizácie".



"Nedostatok konsenzu je preto relatívny, pretože sa týkal len jednej otázky z troch," zdôraznil Alvargonzález na záver.



Parlamentné zhromaždenie NATO slúži ako poradná medziparlamentná organizácia, ktorá sa schádza na svoje zasadania dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Zasadnutia sa konajú v rôznych mestách. Jarné parlamentné zhromaždenie NATO sa koná pod záštitou Kancelárie Národnej rady SR 31. mája až 3. júna na Bratislavskom hrade.