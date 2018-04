Alžbeta II. a kráľovská rodina sa zúčastnili bohoslužby na Veľkú noc

William a Kate prišli do kostola s niekoľkominútovým oneskorením.

Londýn 1. apríla (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II., princ William s manželkou Kate a ďalší vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny sa v nedeľu zúčastnili na veľkonočnej bohoslužbe v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom zámku, v anglickom grófstve Berkshire.



Veľkonočná nedeľa je najdôležitejším sviatkom v kresťanskom kalendári, keď sa slávi zmŕtvychvstanie Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.



William a Kate prišli do kostola s niekoľkominútovým oneskorením. Kate má v priebehu tohto mesiaca porodiť ich tretie dieťa, pripomenula tlačová agentúra AP.



Princ Harry a jeho snúbenica, americká herečka Meghan Markleová, neboli na bohoslužbe prítomní. Predstavitelia paláca uviedli, že dvojica si naplánovala víkend v súkromí. Obaja uzavrú 19. mája manželstvo práve v Kaplnke svätého Juraja.



Ani manžel kráľovnej princ Philip sa slávnostnej bohoslužby nezúčastnil. Tento 96-ročný šľachtic prestal vykonávať verejné povinnosti, stiahol sa do ústrania a je ho vídať čoraz menej.



Väčšina členov kráľovskej rodiny zišla pešo dolu kopcom z Windsorského zámku do kaplnky, ale 91-ročnú panovníčku priviezli autom. William a Kate sa tiež dopravili ku kaplnke vozidlom.