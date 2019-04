Alžírčania opäť demonštrovali, mládež sa dostala do potýčok s políciou

Piatkový protest v Alžíri, na ktorom sa zišli tisíce ľudí, mal prevažne pokojný priebeh, hoci napätie medzi oboma stranami bolo citeľnejšie než počas predošlých protestov.

Alžír 12. apríla (TASR) - Stovky mladých Alžírčanov sa pri piatkovom proteste v centre hlavného mesta Alžír dostali do potýčok s políciou, ktorá sa ich snažila rozháňať dymovnicami. Protestujúci odpovedali rovnako - dymovnice hádzali späť na príslušníkov bezpečnostných zložiek, informovala agentúra AFP odvolávajúca sa na miestnych novinárov.



Piatkový protest v Alžíri, na ktorom sa zišli tisíce ľudí, mal prevažne pokojný priebeh, hoci napätie medzi oboma stranami bolo citeľnejšie než počas predošlých protestov. K potýčkam mladých demonštrantov s políciou došlo až v samotnom závere akcie, uvádza AFP.



Alžírska polícia vo vyhlásení informovala, že zatkla "teroristickú bunku", ktorá plánovala na proteste "vyvolávať napätie a nabádať mladých ľudí, aby sa uchyľovali k extrémnym formám prejavu". Medzi zadržanými sú údajne aj zahraniční občania. Polícia uviedla, že pri zásahu proti tejto bunke skonfiškovala zbrane i muníciu, približuje agentúra DPA.



Pri potýčkach sa ľahko zranilo viacero demonštrantov. Polícia informovala, že zranenia utrpelo aj 83 jej príslušníkov, z ktorých štyria sú zranení vážne. Zároveň informovala, že počas protestu zatkla 108 ľudí.



Alžírčania sa na piatkovom proteste dožadovali odchodu dočasného prezidenta Abdal Kádira Binsaláha, ktorý v úrade nahradil Abdala Azíza Butefliku. Binsaláh je totiž opozíciou vnímaný ako predstaviteľ "starého režimu", respektíve spojenec Butefliku, ktorý odstúpil po masových protestoch.



Binsaláh bol vymenovaný za dočasného prezidenta Alžírska v utorok dopoludnia. Prisľúbil konanie slobodných prezidentských volieb do 90 dní od svojho nástupu do funkcie.



Polícia podľa svedkov, na ktorých sa odvoláva agentúra DPA, zablokovala v piatok všetky dopravné komunikácie vedúce do metropole, aby tak zabránila vstupu demonštrantov prichádzajúcich z iných častí krajiny. Na väčšie námestia boli nasadené poriadkové jednotky. Keď demonštrantov pribúdalo, polícia viaceré verejné priestranstvá evakuovala.



Demonštranti niesli aj transparenty volajúce po odstúpení nového premiéra Núraddína Badawího. Protestovali tiež proti náčelníkovi generálneho štábu Ahmadovi Káidovi Saláhovi, ktorý Butefliku donútil odstúpiť, následne však vyjadril podporu práve Binsaláhovi.



"Je to republika, nie kasárne!" odkazovali protestujúci Alžírčania Saláhovi. Reagovali tak na jeho predošlé tvrdenia, že odstránenie všetkých činiteľov z Bouteflikovej éry by Alžírsko "ochromilo".



Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie. Buteflika (82) oznámil svoju rezignáciu 2. apríla po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby "okamžite" odstúpil. Prezidentom Alžírska bol 20 rokov, v roku 2013 utrpel mozgovú porážku a na verejnosti sa odvtedy objavoval iba zriedka. Jeho súčasné štvrté funkčné obdobie sa malo skončiť 28. apríla.



Tisíce Alžírčanov však i po jeho odstúpení pokračujú v piatkových protestoch a žiadajú zmeny aj na ďalších dôležitých postoch politickej garnitúry.