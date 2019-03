Prezident Buteflika aj napriek protestom v celom Alžírsku kandiduje

Buteflikovi odporcovia tvrdia, že už nie je spôsobilý viesť krajinu a zdôvodňujú to jeho slabým zdravím, ako aj chronickou korupciou a nedostatočnými ekonomickými reformami.

Alžír 3. marca (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Azíz Buteflika odovzdal oficiálne dokumenty potvrdzujúce, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie, aj napriek masovým protestom proti jeho kroku. V nedeľu o tom informovala televízia an-Nahár.



Odovzdanie potrebných dokumentov oficiálne nikto nepotvrdil, ale alžírska štátna tlačová agentúra APS zverejnila Buteflikovo majetkové priznanie, ktoré je formálnou podmienkou pre kandidovanie vo voľbách. Majú sa konať 18. apríla, dodala tlačová agentúra AFP.



Celú nedeľu sa v alžírskych mestách konali protesty proti prezidentovmu plánu uchádzať sa už o piate obdobie vo funkcii a ľudia Butefliku vyzývali, aby odstúpil. Počty demonštrantov sa blížili k počtom z piatka 1. marca, keď protestujúci zaplnili centrum hlavného mesta Alžír - išlo o jeden z najmasovejších prejavov odporu, v Alžírsku zriedkavého, od povstaní takzvanej arabskej jari v roku 2011.



Alžírske bezpečnostné sily použili vodné delo a slzotvorný plyn na rozohnanie študentov, ktorí protestovali proti Buteflikovi pri Ústavnej rade v Alžíri, kde kandidáti odovzdávajú kandidačné dokumenty. Polícia tiež zabránila študentom vo vnútri univerzity v Alžíri, aby opustili jej areál. Niektorým sa však podarilo uniknúť a pochodovali k neďalekej Ústavnej rade. Chceli ju požiadať, aby neprijala Buteflikove kandidačné dokumenty.



Dokonca aj v Paríži a ďalších francúzskych mestách sa zišli tisíce protestujúcich. Organizátori demonštrácie na Námestí republiky v centre Paríža uviedli, že prišlo 10.000 protestujúcich. Kričali "Odíď! Odíď!" Podľa organizátorov sa okolo 1000 ľudí zhromaždilo aj v juhofrancúzskom prístavnom meste Marseille a niekoľko stoviek v Toulouse na juhu krajiny.



Buteflika (82), ktorý má už roky slabé zdravie a používa invalidný vozík, odovzdal svoje oficiálne volebné dokumenty Ústavnej rade v nedeľu, informovala spomínaná súkromná televízia.



Prezident to nemusel urobiť osobne, uviedla tlačová agentúra APS už skôr. Buteflika, ktorý sa od mozgovej príhody v roku 2013 objavuje na verejnosti iba zriedka, bol cez víkend vo Švajčiarsku na nespresnených lekárskych prehliadkach, informovali švajčiarske médiá.



Podľa svedka tlačovej agentúry Reuters dorazili v nedeľu popoludní k sídlu Ústavnej rady nákladné vozidlá patriace Buteflikovej volebnej kampani.



Buteflikovi odporcovia tvrdia, že už nie je spôsobilý viesť krajinu a zdôvodňujú to jeho slabým zdravím, ako aj chronickou korupciou a nedostatočnými ekonomickými reformami, ktoré by zmiernili vysokú nezamestnanosť. Tá presahuje medzi ľuďmi do 30 rokov 25 percent.



Analytici tvrdia, že protestujúci, ktorí začali vychádzať do ulíc pred desiatimi dňami, nemajú vedenie a ani dobrú organizovanosť. Krajine totiž stále dominujú veteráni z vojny proti Francúzsku a za nezávislosť z rokov 1954-62 - takým politikom je aj Buteflika.



Tisíce študentov, ktorí sa v nedeľu zhromaždili pri fakultách alžírskej univerzity - aj pri jednej v blízkosti Ústavnej rady - skandovali "Už žiadne piate obdobie!" alebo "Slobodné a demokratické Alžírsko!"



Podľa odhadu diplomatického zdroja sa len v metropole Alžír zišlo okolo 70.000 ľudí.



"Neprestaneme, kým sa nezbavíme tohto systému," povedala 23-ročná študentka Ajša.



Buteflika sľúbil, že neodslúži celé obdobie, ak bude znovu zvolený



Alžírsky prezident Abdal Azíz Buteflika sa v nedeľu zaviazal, že umožní predčasné prezidentské voľby, ak bude v aprílových voľbách znovu zvolený do úradu. To znamená, že neodslúži celé funkčné obdobie. Informáciu priniesli tlačové agentúry DPA a AFP.



Jeho odkaz obyvateľom v podobe listu odvysielali médiá po tom, čo Buteflika odovzdal oficiálne kandidačné dokumenty, hoci nie osobne. Líder v posolstve tiež vyhlásil, že v predčasných prezidentských voľbách sa už nebude uchádzať o znovuzvolenie.



Buteflika dodal, že predčasné voľby zaručia hladké odovzdanie moci "za pokojných okolností a v atmosfére slobody aj transparentnosti". Alžírsky líder ešte uviedol, že termín predčasných prezidentských volieb určí "národná konferencia", ktorú zorganizuje.