Alžírsko sa 3. marca dozvie mená kandidátov na úrad prezidenta

Prezidentské voľby v Alžírsku sú stanovené na 18. apríla tohto roku.

Alžír/Paríž 27. februára (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Azíz Buteflika predloží Ústavnej rade kandidatúru na úrad prezidenta 3. marca. Informoval o tom v utorok Abdal Málik Silál, vedúci Buteflikovho volebného tímu. Alžírska tlačová agentúra APS ďalej uviedla, že podobne ako Buteflika, ktorý bude mať 2. marca 82 rokov, predložia v nedeľu 3. marca kandidatúru na úrad prezidenta ďalší uchádzači.



Generál armádneho zboru, námestník ministra národnej obrany a náčelník generálneho štábu Ľudovej národnej armády (ANP) Ahmad Káíd Saláh v utorok 26. marca vyhlásil, že "ANP si splní svoju povinnosť a vytvorí všetky nevyhnutné podmienky, ktoré umožnia, aby sa prezidentské voľby konali pokojne". Prezidentské voľby v Alžírsku sú stanovené na 18. apríla tohto roku. Buteflika, ktorý je prezidentom od roku 1999, v posolstve 10. februára oznámil, že sa bude uchádzať o piaty päťročný mandát prezidenta Alžírska.



Po tomto oznámení začali alžírske médiá od 16. februára reagovať na spontánne zhromaždenia vo viacerých mestách krajiny. Nový rozmer nadobudli protesty v piatok 22. februára, keď v reakcii na výzvy zverejnené na sociálnych sieťach vyšli desaťtisíce Alžírčanov do ulíc miest. Zdroj z prostredia bezpečnostných síl uviedol počet približne 20.000 ľudí v celej krajine, pričom v hlavnom meste Alžír ich bolo 5000, iný oficiálny údaj nebol pre médiá k dispozícii. Avšak podľa opozície sa na manifestácii mali zúčastniť státisíce ľudí. Poriadkové sily zatkli 41 osôb, k zrážkam medzi nimi a manifestujúcimi nedošlo. Pri tejto manifestácii niektorí účastníci strhli portrét úradujúceho prezidenta zo sídla Demokratického národného združenia (RND), strany premiéra Ahmada Ujáhjú, a portrét prezidenta pošliapali.



Ďalšia manifestácia sa konala 24. februára v Alžíri na výzvu opozičného hnutia Muwatana, do ulíc vyšli stovky ľudí, v ten istý deň protestovali proti zámeru Butefliku uchádzať sa o piaty prezidentský mandát aj Alžírčania v Paríži.



Vláda v Alžíri na protesty reagovala konštatovaním, že "rozhodnutie musí vzísť z volebných schránok".



Tisícky študentov alžírskych univerzít sa zhromaždili v utorok 26. februára v metropole a ďalších mestách krajiny, aby vyjadrili nesúhlas s kandidatúrou Butefliku.



Príčina manifestácií je jediná: odmietanie piateho prezidentského mandátu Butefliku. A to s prihliadnutím na jeho vek, najmä však na jeho zdravotný stav. Od roku 2013, po tom, čo mal mozgovú príhodu, je na invalidnom vozíku a má problémy rozprávať. Podľa vedeckej pracovníčky a politologičky Dalie Ghanemovej-Yazbeckovej z Carnegieho centra v Bejrúte vznikajú v alžírskej spoločnosti otázky: "Je vôbec ešte schopný riadiť krajinu, alebo nitky ťahá jeho okolie?" či "Nikto nevie, kto čo robí ani kto rozhoduje." Odborníčka špecializujúca sa na islamizmus a Alžírsko to povedala pre France Télévision.



Terajšie manifestácie v Alžírsku sú podľa odborníkov na túto severoafrickú krajinu najväčšie od roku 1988.



Popri rozsahu manifestácií, použití moderných komunikačných prostriedkov a sociálnych sietí je osobitosťou manifestácií z pohľadu špecialistov profil účastníkov: v prevažnej miere ide o mladých ľudí. Tí nevidia perspektívu, patria medzi prvých v Alžírsku, ktorí chcú skúsiť šťastie niekde inde, najmä v Európe. Niektorí z miestnych špecialistov konštatovali, že demonštranti z radov mladých ľudí nie sú militanti ani stúpenci politických strán. Opozičné strany podľa znalcov miestnych pomerov upozornili, že manifestácie podporujú, ale predstavitelia strán či odborov otvorene na demonštrácie nevyzvali.



Abdal Azíz Buteflika je prezidentom od 27. apríla 1999. Do úradu ho opakovanie zvolili v rokoch 2004, 2009 a 2014.



Koncom roku 2005 podstúpil v Paríži operáciu hemoragického vredu v žalúdku, rok nato Buteflika oznámil, "že bol síce veľmi chorý, ale dostal sa z toho výborne a je úplne zdravý a treba prestať rozprávať o jeho zdraví".