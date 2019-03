Alžírski študenti vyšli do ulíc, nie prezidentovi Buteflikovi

Polícia protestujúcim zabránila opustiť areál univerzity. Niektorým študentom sa však podarilo preniknúť cez bezpečnostné bariéry a dostali sa k neďalekým kanceláriám Ústavnej rady.

Alžír 3. marca (TASR) - Univerzitní študenti zorganizovali v nedeľu protesty na viacerých miestach v Alžírsku vyjadrujúc nesúhlas s kandidatúrou chorľavého úradujúceho prezidenta Abdala Azíza Butefliku na svoje piate obdobie vo funkcii, informovala agentúra DPA.



Osemdesiatdvaročný Buteflika má v nedeľu do večera predložiť Ústavnej rade kandidatúru na úrad prezidenta. Nedeľa je posledný deň na registráciu kandidátov.



Stovky študentov sa podľa svedkov v nedeľu zhromaždili v areáli univerzity v hlavnom meste Alžír a skandovali heslá namierené proti Buteflikovej opätovnej kandidatúre. Polícia protestujúcim zabránila opustiť areál univerzity.



Niektorým študentom sa však podarilo preniknúť cez bezpečnostné bariéry a dostali sa k neďalekým kanceláriám Ústavnej rady. Žiadali, aby rada neprijala Buteflikove dokumenty ohľadom kandidatúry. Bezpečnostné zložky im vstup do priestorov rady znemožnili.



Podobné študentské protesty sa uskutočnili aj v ďalších častiach krajiny.



Vlna protestov sa začala po tom, čo Buteflika oznámil, že sa bude vo voľbách 18. apríla uchádzať o piate funkčné obdobie — napriek tomu, že potrebuje invalidný vozík a na verejnosti sa po mozgovej príhode z roku 2013 objavil len niekoľkokrát. Buteflika podľa informácií prezidentského úradu odletel pred týždňom do Švajčiarska na "pravidelnú lekársku kontrolu" pred voľbami.



Doterajšie protestné akcie boli prevažne pokojné, v piatok večer si však násilie vyžiadalo desiatky zranených a jedna osoba zomrela na infarkt.