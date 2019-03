Alžírsko zažíva ďalšiu vlnu protestov, Buteflika možno cestuje domov

Alžírske vládne zdroje pred niekoľkými dňami informovali, že Buteflika by sa mal čoskoro vrátiť do vlasti, odkiaľ 24. februára odcestoval do Švajčiarska na lekárske vyšetrenia.

Ženeva/Alžír 10. marca (TASR) - Tisíce ľudí v Alžírsku v nedeľu opäť demonštrovali proti zámeru úradujúceho prezidenta Abdala Azíza Butefliku uchádzať sa v aprílových voľbách o znovuzvolenie na piate funkčné obdobie. Podobné protestné zhromaždenia sa v nedeľu konali aj vo viacerých mestách Francúzska, kde žijú veľké komunity Alžírčanov.



Tlačové agentúry okrem toho informovali, že lietadlo, ktoré bolo vyslané v nedeľu z Alžírska do Ženevy, kde bol Buteflika hospitalizovaný, podvečer odletelo zo Švajčiarska.



Predpokladá sa, že 82-ročný Buteflika by mohol byť na jeho palube. Oficiálne však táto informácia nebola potvrdená.



Agentúra AP v tejto súvislosti informovala, že asi hodinu pred štartom vládneho lietadla dorazila na letisko v Ženeve kolóna áut s policajným sprievodom.



Spravodajca AP bol svedkom príjazdu dvoch čiernych limuzín, dvoch čiernych minivanov a policajnej eskorty. Samotné lietadlo Gulfstream 4SP bolo mimo novinárovho dohľadu.



Alžírske vládne zdroje však pred niekoľkými dňami informovali, že Buteflika by sa mal čoskoro vrátiť do vlasti, odkiaľ 24. februára odcestoval do Švajčiarska na lekárske vyšetrenia.



Švajčiarsky denník La Tribune de Geneve disponujúci hodnovernými zdrojmi v nedeľu okolo poludnia na svojom webe napísal, že Buteflika "sa chystá opustiť univerzitnú nemocnicu v Ženeve, kde bol hospitalizovaný od 24. februára, a bude repatriovaný do Alžírska".



Po Buteflikovom príchode do Švajčiarska sa protesty proti jeho kandidatúre konali aj pred nemocnicou, kde bol hospitalizovaný. Jedným z ich aktérov bol aj kontroverzný podnikateľ a vodca alžírskej opozície Rašíd Nikkáz, ktorý bol zadržaný švajčiarskou políciou.



Tlačové agentúry koncom týždňa informovali, že nemenovaný advokát v mene neidentifikovanej skupiny alžírskych občanov požiadal švajčiarsky súd o určenie právneho dohľadu nad Buteflikom a jeho rozhodnutiami, a to vzhľadom na jeho zdravotný stav.