Alžírsky prezident varoval pred chaosom, právnici mu vyčítajú podvod

Alžír 7. marca (TASR) - Alžírsky dlhoročný prezident Abdal Azíz Buteflika vo štvrtok varoval, že doposiaľ prevažne pokojné protesty proti jeho opätovnej kandidatúre môžu prerásť do "chaosu", pokiaľ sa medzi účastníkov infiltruje "nejaká zákerná strana". Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



Odkaz s týmto znením zverejnili alžírske štátne médiá niekoľko hodín po tom, ako proti Buteflikovi protestovali v hlavnom meste Alžír právnici pokrikujúci heslo "Nie podvodu!". Buteflika totiž neprišiel ohlásiť svoju kandidatúru osobne, ako vyžaduje zákon.



Právnici pochodovali k sídlu Ústavnej rady, kde mali kandidáti odovzdať príslušné dokumenty. Polícia pochodujúcim ustúpila a umožnila im prejsť za rozmiestnené zátarasy, uviedla AP.



Buteflika (82), ktorý sa od februára nachádza zo zdravotných dôvodov vo Švajčiarsku, vo svojom odkaze ocenil "vyspelosť" pokojných demonštrácií, vyzval však na ostražitosť pred možnou infiltráciou zvnútra či zvonka, ktorá by mohla "vyvolať chaos so všetkými útrapami a beznádejou". Podobne ako iní alžírski predstavitelia varoval pred opakovaním "národnej tragédie", čo bolo narážkou na občiansku vojnu v Alžírsku z rokov 1991 - 2002, ale aj pred "krízami a tragédiami spôsobenými terorizmom" v susedných krajinách.



V rôznych častiach Alžírska protestujú od februára v uliciach davy ľudí, ktorí nesúhlasia so zámerom Butefliku uchádzať sa v aprílových voľbách o piate funkčné obdobie. Prezident úradujúci od roku 1999 má vážne zdravotné ťažkosti a na verejnosti už takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.