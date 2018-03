Amano: Neúspech jadrovej dohody by bol veľkou stratou

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Jukija Amano zdôraznil, že Irán dodržuje svoje záväzky, čo sa týka obmedzenia svojich jadrových aktivít.

Viedeň 5. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Jukija Amano v pondelok ostro varoval pred stroskotaním jadrovej dohody s Iránom.



Dohoda je podľa neho "významným ziskom" pre medzinárodných inšpektorov, ktorí overujú, či Irán nevyužíva svoj jadrový program na výrobu zbraní. "Máme prístup na všetky miesta, ktoré potrebujeme navštíviť," povedal Amano na tlačovej konferencii vo Viedni. Poznamenal, že experti MAAE prehliadli na základe tejto dohody viac ako 190 objektov.



Amano zdôraznil, že Irán dodržuje svoje záväzky, čo sa týka obmedzenia svojich jadrových aktivít. Dodal však, že chce, aby Teherán objasnil svoje nedávne oznámenie, že plánuje vyvíjať jadrovo poháňané plavidlá.



Jadrová dohoda je predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pochybuje, že dáva MAAE dostatočné kontrolné právomoci. V januára Trump varoval, že USA odstúpia od dohody, ak sa neupraví a nestanoví ďalšie obmedzenia na iránsky jadrový program.



Zatiaľ čo MAAE potvrdzuje, že Teherán dodržiava svoje povinnosti, Trump kritizuje fakt, že niektoré obmedzenia budú nakoniec zrušené - podľa neho by mali platiť navždy. Americkému prezidentovi sa tiež nepáči, že z dohody mal Irán ekonomický prospech, ktorý je podľa jeho slov využívaný na financovanie iránskeho zapojenia sa do terorizmu a konfliktov, ako je vojna v Sýrii.



Záležitosť jadrovej dohody bola témou aj na pondelkovom stretnutí medzi iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom a jeho francúzskym kolegom Jeanom-Yvom Le Drianom v Teheráne. "Dodržiavanie dohody je výhodné pre celé medzinárodné spoločenstvo, a tak by sa mal každý snažiť udržať ju pri živote," uviedol podľa agentúry DPA Zaríf a vyzval Európsku úniu, aby zabránila Spojeným štátom zmeniť jadrovú dohodu na "politický futbal".



Jadrová dohoda z roku 2015 medzi Iránom a šiestimi veľmocami - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby Irán nemohol túto technológiu využiť na výrobu jadrových zbraní.