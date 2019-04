Američan údajne plánoval vraziť dodávkou do davu ľudí

Muž vyšetrovateľom povedal, že chcel spôsobiť rovnakú paniku a chaos, aké nastali vo Francúzsku.

Washington 9. apríla (TASR) - Američan údajne inšpirovaný extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) ukradol nákladnú dodávku a plánoval s ňou vraziť do davu ľudí pri komplexe kasín. V pondelok o tom informovali predstavitelia americkej justície, ktorých citovali tlačové agentúry AFP a AP.



Polícia zatkla 28-ročného počítačového inžiniera Rondella Henryho 28. marca v komplexe s názvom National Harbor v štáte Maryland južne od hlavného mesta Washington D.C. za krádež dodávky spoločnosti U-Haul.



Ako však vyplynulo z tvrdení ministerstva spravodlivosti uvedených v súdnych dokumentoch, Henry pri následných vypočúvaniach prezradil, že plánoval "podniknúť útok vozidlom, podobný útoku nákladným autom vo francúzskom letovisku Nice v roku 2016, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát".



V prísažnom vyhlásení odovzdanom súdu sa ďalej píše, že muž vyšetrovateľom povedal, že chcel spôsobiť "rovnakú paniku a chaos, aké nastali vo Francúzsku".



Podľa tohto vyhlásenia Henry odcudzil dodávku 26. marca a nasledujúci deň sa na nej vozil po viacerých miestach v oblasti hlavného mesta Washington, vrátane Dullesovho medzinárodného letiska, a hľadal cieľ svojho útoku.



V tom čase ho jeho rodina v meste Germantown v štáte Maryland severne od Washingtonu D.C. nahlásila ako nezvestného a vyjadrila obavy nad jeho "fyzickým a emocionálnym stavom".



Nakoniec sa muž odviezol do National Harbor, komplexu s kasínami, konferenčnými sálami a hotelmi v blízkosti Washingtonu D.C., ale údajne zistil, že v tom čase sú tam malé davy ľudí.



Vlámal sa preto na loď a prespal tam noc; nasledujúce ráno ho pri návrate k ukradnutej dodávke zatkli.



Vyhlásenia v súdnych dokumentoch naznačujú, že polícia začala Henryho podozrievať z plánovania útoku, až keď ho zatkla a vypočula.



Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Henrymu hrozí maximálny trest desať rokov väzenia pre obvinenie z prevozu ukradnutého vozidla z jedného štátu do druhého. Prokuratúra podľa očakávania predloží súdu aj ďalšie dôkazy, ktoré umožnia obžalobu zahŕňajúcu aj iné obvinenia. Nie je jasné, či sa budú týkať terorizmu.