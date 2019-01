Američania zničili mešitu vo východnej časti Sýrie

Útok sa konal v čase odsunu amerických síl zo Sýrie, ktorý minulý mesiac oznámil prezident USA Donald Trump.

Washington 25. januára (TASR) - Americké ozbrojené sily zničili vo štvrtok vo východnej časti Sýrie mešitu, ktorú podľa nich využívala teroristická organizácia Islamský štát (IS) ako veliteľské centrum pre svoje operácie.



"IS stále porušuje zákon o ozbrojených konfliktoch a zneužíva chránené štruktúry ako nemocnice a mešity, čo spôsobuje, že tie zariadenia stratia svoj chránený status," uvádza sa vo vyhlásení Centrálneho velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM), z ktorého citovala agentúra Anadolu.



Podľa CENTCOM pri útoku na mešitu zahynuli teroristi IS, ale ich počet nešpecifikovalo. Bližšie informácie k operácii neposkytlo.



V uplynulých mesiacoch USA uskutočnili niekoľko úderov na mešity v Sýrii s tvrdením, že ich využívajú teroristi IS, zabili však pri tom desiatky civilistov, dodala Anadolu.