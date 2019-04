Američanovi hrozí trest smrti za život na plávajúcej plošine v mori

Elwartowski a Depdetová - obaja úspešní bitcoinoví investori - žili na plošine približne mesiac, pričom svoj pobyt dokumentovali a zdieľali na internete.

Bangkok 19. apríla (TASR) - Američan Chad Elwartowski a jeho thajská priateľka Supraní Depdetová môžu čeliť väzeniu a prípadne aj trestu smrti po tom, ako thajské námorníctvo prepadlo ich plávajúcu plošinu pre údajné ohrozenie thajskej suverenity. Vo štvrtok o tom informovala spravodajská stanica Sky News.



Mladý pár si dal plávajúcu plošinu vybudovať približne 22 kilometrov od thajského pobrežia tak, aby sa na neho nevzťahovala thajská jurisdikcia.



Elwartowski a Depdetová - obaja úspešní bitcoinoví investori - žili na plošine približne mesiac, pričom svoj pobyt dokumentovali a zdieľali na internete.



Thajské námorníctvo však tvrdí, že mladý pár svojím životom na plávajúcej štruktúre "ohrozil (thajskú) suverenitu", čo je zločin trestaný väzením alebo trestom smrti.



Thajská polícia v tejto súvislosti potvrdila, že po Elwartowskom a Depdetovej pátra.



Pár údajne niekto na plánovaný zásah námorníctva vopred upozornil a obaja sú momentálne na úteku.



"Toto je nenormálne. Žijeme niekoľko týždňov v plávajúcom dome a Thajsko nás chce teraz zabiť. Stále sa bojíme o svoje životy," uviedol vo vyhlásení prostredníctvom emailu Elwartowski a dodal, že "skutočne sme si nemysleli, že robíme niečo zlé, naopak - verili sme, že by to pre Thajsko mohlo byť veľmi prínosné."



Seasteading je koncept vytvárania trvalých obydlí na mori, mimo územia akéhokoľvek štátu. Do približne 22 kilometrov od pobrežia má štát svoje teritoriálne vody, ktoré sú pod jeho jurisdikciou.



Do približne 370 kilometrov od pobrežia sa nachádza tzv. výlučná ekonomická zóna, v ktorej si môže daný štát nárokovať ťažbu nerastných surovín alebo rybolov. Neplatia tu však už daňové zákony a predmetný štát tu ani nemôže zadržať lode.



Za touto hranicou sa už nachádzajú medzinárodné vody, ktoré nie sú ovládané žiadnym štátom, pričom práve táto zóna je najlákavejšia pre seasteading. Ak má plavidlo v tejto oblasti vyvesenú vlajku konkrétneho štátu, platia na jeho palube zákony práve toho štátu.



Výhody seasteadingu v medzinárodných vodách využívajú napríklad organizácie, ktoré vykonávajú - v mnohých krajinách nelegálne - interrupcie.