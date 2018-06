Armáda USA vybuduje tábory pre migrantov na vojenských základniach

Na základe nového Trumpovho nariadenia majú byť rodiny migrantov v priebehu migračného konania zadržiavané pokope, zatiaľ čo dospelým osobám bude hroziť trestné stíhanie pre nelegálny vstup do USA.

Washington 25. júna (TASR) - Americká armáda sa chystá, že na dvoch vojenských základniach vybuduje dočasné tábory pre migrantov. Oznámil to americký minister obrany Jim Mattis, ktorého v pondelok citovala agentúra Reuters.



"Momentálne sa riešia podrobnosti... týkajúce sa toho, aké konkrétne kapacity budú potrebné na dvoch základniach a aké zariadenia bude nutné postaviť," povedal Mattis počas nedeľňajšieho letu do amerického štátu Aljaška.



Neuviedol pritom, o ktoré základne má ísť, ani to, či budú nové dočasné tábory určené pre dospelých migrantov, ich deti, alebo pre celé rodiny. Povedal len to, že o poskytnutie zariadení požiadalo armádu ministerstvo pre vnútornú bezpečnosti USA.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do USA cez hranice s Mexikom. Dodal však, že naďalej zostáva v platnosti politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii.



Na základe nového Trumpovho nariadenia majú byť rodiny migrantov v priebehu migračného konania zadržiavané pokope, zatiaľ čo dospelým osobám bude hroziť trestné stíhanie pre nelegálny vstup do USA. Zatiaľ však nie je jasné, v akých zariadeniach majú byť rodiny migrantov zadržiavané.



James Mattis v tejto súvislosti pripomenul, že americká armáda poskytovala ubytovanie prisťahovalcom už aj v minulosti, napríklad vietnamským utečencom po skončení vojny vo Vietname. Podľa šéfa Pentagónu je preto úplne primerané, aby armáda poskytovala vláde v oblasti migračnej politiky logistickú podporu.



Americká armáda minulý týždeň uviedla, že ju vláda požiadala o poskytnutie ubytovania pre 20.000 detí imigrantov. V tejto súvislosti sa už preverovala situácia na troch základniach v štáte Texas a podobná previerka sa chystá aj na jednej základni v Arkansase.