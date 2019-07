Americká kongresmanka Omarová označila Trumpa za fašistu

Omarová je spolu s Ocasiovou-Cortezovou, Tlaibovou a Pressleyovou jednou zo štyroch demokratických členiek Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, ktoré sú terčmi Trumpových slovných útokov.

Washington 18. júla (TASR) - Americká demokratická kongresmanka Ilhan Omarová označila vo štvrtok šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa za "fašistu". Informovala o tom agentúra AFP.



Omarová sa takto o Trumpovi vyjadrila po tom, čo jeho priaznivci na stredajšom zhromaždení v štáte Severná Karolína pri zmienke o nej skandovali "pošlite ju domov". Trump sa vo štvrtok od obsahu skandovania svojich priaznivcov dištancoval a dodal, že ho to "neteší".



"Už sme povedali, že tento prezident je rasista a odsúdili sme jeho rasistické výroky. Ja som presvedčená, že je fašista," povedala Omarová, ktorá je jednou z prvých moslimiek v Kongrese.



Omarová je spolu s Alexandriou Ocasiovou-Cortezovou, Rashidou Tlaibovou a Ayannou Pressleyovou jednou zo štyroch demokratických členiek Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, ktoré sú už niekoľko dní terčmi Trumpových slovných útokov. Americký prezident ich v nedeľu na Twitteri obvinil, že nenávidia Ameriku a vyzval ich, aby sa "vrátili" do krajín svojho pôvodu.



Omarová, ktorá sa narodila v Somálsku, v nedávnej minulosti kritizovala americkú zahraničnú politiku na Blízkom východe a v Jemene. Viackrát sa kriticky vyjadrila aj o izraelskej vláde.



"Izrael zhypnotizoval svet, bodaj by Alah prebudil ľudí a pomohol im odhaliť zločiny Izraela," napísala v roku 2018 na Twitteri Omarová, za čo si vyslúžila kritiku a obvinenia z antisemitizmu.