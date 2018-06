Americká loď nevie, kde môže vylodiť zachránených migrantov

Plavidlo Trenton zachránilo preživších a takisto spozorovalo v mori 12 ľudí bez známok života.

Rím 15. júna (TASR) - Plavidlo Trenton amerických námorných síl čaká na správu, kde môže vylodiť 40 migrantov, ktorí prežili potopenie svojho člna pri pobreží Líbye. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Korvetný kapitán Zachary Harrell, hovorca americkej šiestej flotily, vo štvrtok večer informoval, že prebiehajú rozhovory, kam odviezť migrantov zachránených pred dvoma dňami. Plavidlo Trenton zachránilo preživších a takisto spozorovalo v mori 12 ľudí "bez známok života". Záchranári amerických námorných síl sa podľa slov Harrella na miesto nešťastia vrátili, keď dopravili preživších do bezpečia na palubu Trentonu, ale nikoho ďalšieho už nenašli.



Súkromná záchranná loď Sea Watch-3, ktorá hliadkuje v Stredozemnom mori pri líbyjskom pobreží, informovala, že plavidlo Trenton ju v utorok požiadalo, či by nemohla vziať na palubu preživších migrantov. Sea Watch-3 odpovedala, že to urobí iba v prípade, ak jej záchranné koordinačné centrum (MRCC) so sídlom v Ríme zaistí bezpečný prístav v jej plavebnom dosahu. Žiadny takýto prístav však lodi neurčili.



Nová talianska vláda požaduje, aby aj ostatné krajiny prijímali zachránených migrantov.



Tento prístup uplatnila nová talianska vláda už v prípade záchranného plavidla Aquarius, ktoré vezie na palube 630 ľudí. Taliansko aj Malta mu zakázali zakotviť vo svojich prístavoch a nakoniec ho presmerovali do španielskeho prístavu Valencia, keď nový španielsky premiér Pedro Sánchez ponúkol riešenie krízovej situácie.