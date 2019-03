Americké firmy nainštalovali do prevádzok rekordný počet robotov

Záujem firiem o roboty podporuje rastúci tlak na automatizáciu, ktorá je riešením vysokých pracovných nákladov.

Washington 2. marca (TASR) - Americké spoločnosti nainštalovali v minulom roku do svojich závodov najväčší počet robotov v histórii. Stroje sú totiž stále lacnejšie a flexibilnejšie, a tak ich vo väčšej miere začínajú využívať okrem automobilového sektora aj ďalšie odvetvia hospodárstva.



Dodávky robotov dosiahli v minulom roku podľa údajov amerického Združenia pre pokročilú automatizáciu (Association for Advancing Automation), na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, 28.478. Oproti roku 2017 to znamená rast takmer o 16 %. Zvýšené dodávky boli zaznamenané prakticky v každom odvetví hospodárstva, až na automobilový. Automobilky totiž predtým dokončili rozsiahle úpravy v závodoch pre produkciu nových modelov a ich inštalácie robotov sa zmiernili.



Naopak, výrazne sa zvýšili dodávky robotov pre firmy v oblasti produkcie potravín a spotrebného tovaru. Rast v tomto sektore dosiahol vlani 60 %. Vysoký rast zaznamenali aj podniky na výrobu polovodičov a elektroniky, kde dodávky robotov vzrástli o 50 %. V prípade producentov kovov sa dodávky zvýšili o 13 %.



Záujem firiem o roboty podporuje rastúci tlak na automatizáciu, ktorá je riešením vysokých pracovných nákladov. Mnohé americké firmy, ktoré v dôsledku obchodných vojen prezidenta Donalda Trumpa uvažujú o presunutí výroby zo zahraničia späť do USA, vidia šancu práve v automatizácii. Vďaka nej majú možnosť zostať konkurencieschopné aj pri vysokých nákladoch na zamestnancov.



Minulý rok bol zároveň prvým od roku 2010, keď sa automobilky a výrobcovia autokomponentov nepodieľali na celkových dodávkach robotov viac než polovicou. V roku 2018 klesol podiel tohto sektora pod 49 %, uviedlo v správe Združenie pre pokročilú automatizáciu. Na porovnanie, v roku 2017 sa toto odvetvie na celkových dodávkach robotov podieľalo viac než 60 %.



Naopak, zaujímavým trhom v oblasti automatizácie sa stáva potravinársky priemysel, uviedol Dan Hasley, šéf odbytu a marketingu firmy Kawasaki Robotics (USA), ktorá je súčasťou japonskej spoločnosti Kawasaki Heavy Industries. Ako dodal, "výroba potravín a nápojov je jedným zo segmentov, ktorý výrazne reaguje na súčasný napätý trh práce".