Americké úrady dočasne prestali stíhať ilegálnych migrantov s deťmi

Washington 26. júna (TASR) - Americkí pohraničníci dočasne prestanú odovzdávať na trestné stíhanie ilegálnych migrantov, ktorí prišli do USA spolu s deťmi. Povedal to šéf amerického Úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) Kevin McAleenan, ktoré v pondelok citovala agentúra DPA.



Podľa McAleenana sa uvedené rozhodnutie bude uplatňovať, až pokým sa - v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti USA - nevypracuje mechanizmus, ktorý umožní stíhať rodičov bez nutnosti rozdeľovania rodín.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do USA cez hranice s Mexikom. Dodal však, že ním zavedená politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii zostáva naďalej v platnosti.



V reakcii na pondelkové oznámenie šéfa CBP hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zdôraznila, že pozastavenie trestného stíhania migrantov neznamená ústup od politiky nulovej tolerancie. "Jednoducho nemáme kapacity," vyhlásila Sandersová.



Prezident Trump podľa nej trvá na tom, že dospelí migranti zadržaní pri pokuse o nelegálne prekročenie hraníc musia byť stíhaní, avšak bez toho, aby dochádzalo k rozdeľovaniu rodín. Ako sa tento problém bude riešiť, zatiaľ nie je jasné, keďže americké zákony neumožňujú zadržiavanie detí v detenčných zariadeniach pre dospelých.



V dôsledku uplatňovania v apríli zavedenej politiky nulovej tolerancie bolo do konca mája oddelených od rodičov približne 2500 detí. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti minulý víkend uviedlo, že 522 z týchto detí je už opäť so svojimi rodičmi.



Americký minister obrany Jim Mattis v pondelok oznámil, že na dvoch amerických vojenských základniach v Texase - Fort Bliss a Goodfellow - vzniknú dočasné stanové tábory pre migrantov. Podľa správ rozhlasovej stanice NPR budú rodiny migrantov sústredené vo Fort Blisse a deti bez sprievodu na leteckej základni Goodfellow.