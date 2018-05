Americkí predstavitelia prišli do KĽDR, budú tam pripravovať summit

Americkú skupinu určenú na pracovné rozhovory so Severnou Kóreou viedol Sung Kim, bývalý americký veľvyslanec v Južnej Kórey.

Soul 27. mája (TASR) - Skupina amerických predstaviteľov prekročila v nedeľu medzikórejskú hranicu a vstúpila na územie Severnej Kórey. Američania tam budú viesť rozhovory, ktoré majú byť prípravou na summit prezidenta USA Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap.



Americkú skupinu určenú na pracovné rozhovory so Severnou Kóreou viedol Sung Kim, bývalý americký veľvyslanec v Južnej Kórey a niekdajší vyjednávač v rokovaniach o jadrovom programe KĽDR. Informáciu priniesol americký denník Washington Post.



Bývalý veľvyslanec prešiel cez hranicu, aby sa stretol s námestníčkou severokórejského ministra zahraničných vecí Čche Son-hui, ktorá svojimi výrokmi dohnala Trumpa k štvrtkovému oznámeniu, že ruší summit s Kim Čong-unom naplánovaný na 12. júna v Singapure, dodal Washington Post.



V americkej skupine sa nachádzala aj Allison Hookerová, riaditeľka pre vzťahy s Kóreou v Rade pre národnú bezpečnosť v Bielom dome, a tiež Randall Schriver, námestník ministra obrany pre východnú Áziu.



Tento vývoj nastal deň po tom, čo juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un uskutočnili prekvapujúce druhé stretnutie na severnej strane pohraničnej dediny Pchanmundžom, v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami. Toto sobotňajšie stretnutie bolo už druhé v priebehu mesiaca.



Na druhom, sobotňajšom stretnutí Kim znovu potvrdil ochotu vzdať sa jadrových zbraní a absolvovať summit s Trumpom. Oznámil to Mun Če-in.



Trump v sobotu takisto vyhlásil, že stále zvažuje stretnutie s Kim Čong-unom, a to v pôvodne plánovanom termíne 12. júna.