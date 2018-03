Americkí senátori sú znepokojení návrhom poľského reštitučného zákona

Návrh poľského zákona už kritizovali viaceré medzinárodné židovské organizácie. Podľa nich by bola z kompenzácii vylúčená prevažná väčšina žijúcich poľských obetí holokaustu alebo ich dedičov.

Varšava 27. marca (TASR) - Viac ako polovica členov amerického Senátu vyzvala poľskú vládu, aby podporila taký návrh reštitučného zákona, ktorý by priznal spravodlivé majetkové odškodnenie obetiam holokaustu a ich potomkom. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Výzva je súčasťou listu adresovaného poľskému premiérovi Mateuszovi Morawieckému, ktorý podpísalo celkovo 59 amerických senátorov. Jeho znenie bolo zverejnené v pondelok.



Signatári vyjadrujú "hlboké znepokojenie" nad návrhom reštitučného zákona, o ktorom sa v Poľsku v súčasnosti diskutuje. Namietajú voči tomu, že žiadatelia o odškodnenie musia byť podľa predloženého návrhu poľskými občanmi. Senátorom sa nepáči ani to, že o kompenzácie by mohli žiadať len manželia, manželky, deti a vnúčatá obetí.



Podľa signatárov výzvy by bol takýto mechanizmus diskriminačný, keďže by vopred vylučoval z odškodnenia mnohých dedičov židovských obetí, ktorí sú občanmi Spojených štátov.



Zaslanie listu spoločne iniciovala demokratická senátorka Tammy Baldwinová spoločne s republikánskym kolegom Marcom Rubiom.



Návrh poľského zákona už predtým kritizovali viacerí medzinárodné židovské organizácie. Podľa nich by bola z kompenzácii vylúčená prevažná väčšina žijúcich poľských obetí holokaustu alebo ich dedičov.



Mnohí z nich totiž opustili Poľsko ešte počas druhej svetovej vojny alebo krátko po jej skončení. Vzhľadom na veľký počet obetí holokaustu sú dedičmi skonfiškovaného majetku často skôr netere a synovci než ich priami potomkovia. Majetky, ktoré Židom skonfiškovali nemeckí nacisti, po vojne znárodnil poľský komunistický režim.