Dubaj 24. marca (TASR) – Americkí učitelia vyzvali na spoluprácu pri riešení násilia v školách. Urobili tak na podujatí Global Education and Skills Forum (GESF) v Dubaji, ktoré vyvrcholí v nedeľu večer udelením ocenenia Global Teacher Prize pre najlepšieho učiteľa.



Skupina amerických učiteľov v súvislosti s riešením problému násilia v školách založila národnú koalíciu za bezpečné školy. "Spoločne sa nezaoberáme len riešením problému kriminality, ale aj základnou otázkou, prečo sa tieto trestné činy stále opakujú. Nebudem predstierať, že som expert na túto tému, ale tiež nechcem sedieť a čakať na niekoho iného, aby s týmto problémom niečo urobil," povedal zakladajúci člen koalície a učiteľ Brian Copes. Ako uviedol, v Spojených štátoch bola vlani na školách zaznamenaná v priemere jedna streľba za týždeň. "Deje sa to všade, v mestách aj na vidieku. Je to skutočná tragédia," uviedol Copes.



Učiteľka Nadia Lopezová, ktorá stojí tiež za založením koalície za bezpečné školy, povedala, že tento problém sa nepodarí vyriešiť cez noc. "Situácia je zložitejšia aj z dôvodu rastúcej obľúbenosti násilných videohier," poznamenala Lopezová. Podľa nej násilnými trestnými činmi netrpia len žiaci, ale pomoc potrebujú aj učitelia. "Bohužiaľ, pochádzame zo spoločnosti plnej násilia, používame zbrane hromadného ničenia na riešenie svetových problémov. To, čo naozaj potrebujeme, je viac súcitu," dodala.



GESF je platformou na riešenie problémov v školskom systéme. Stovky delegátov, učiteľov a odborníkov z rôznych oblastí si počas tohto víkendu vymieňajú vedomosti a skúsenosti z praxe a ponúkajú svoj pohľad na stav a problémy v školskom systéme aj ostatným účastníkom podujatia. Na fóre sa tento rok okrem stoviek učiteľov zúčastňuje aj 40 ministrov školstva z celého sveta.



osobitná spravodajkyňa TASR Simona Ivančáková