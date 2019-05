Americký duchovný nesmie ísť do Holandska, nazval ho Sodomou a Gomorou

Proti Andersonovmu vstupu do krajiny protestovala organizácia pre práva homosexuálov COC, poslanci z väčšiny politických strán a tiež starostka Amsterdamu Femke Halsemová.

Brusel/Amsterdam 2. mája (TASR) - Holandské úrady vo štvrtok opätovne potvrdili, že nepovolia vstup na územie krajiny americkému homofóbnemu kresťanskému kazateľovi Stevenovi Andersonovi. Ten mal koncom mája vystúpiť na verejnom podujatí v Amsterdame, uviedol spravodajský server DutchNews.nl.



Proti Andersonovmu vstupu do krajiny protestovala organizácia pre práva homosexuálov COC, poslanci z väčšiny politických strán a tiež starostka Amsterdamu Femke Halsemová. Na vládu sa obrátili s výzvou, aby zabránila vstupu Andersona do krajiny po tom, ako tento homofóbny kazateľ z Arizony, ktorý popiera udalosti spojené s holokaustom, oznámil svoj plán vystúpiť spolu s ďalšími kresťanskými kazateľmi 23. mája na podujatí v Amsterdame.



Štátny tajomník holandského ministerstva spravodlivosti Mark Harbers v stredu oznámil, že budú prijaté potrebné opatrenia na zastavenie Andersona na hraniciach krajiny, nešpecifikoval však detaily tohto rozhodnutia. "V demokratickom štáte, akým je ten náš, nie je miesto pre diskrimináciu, podnecovanie k nenávisti alebo neznášanlivosti či násiliu voči inej skupine," doplnil Harbers v správe pre médiá.



Holandská televízna stanica NOS skontaktovala v tejto súvislosti Andersona, ktorý neváhal uviesť, že Holandsko sa uberá cestou "Sodomy a Gomory". V rozhovore pre NOS spresnil, že nikto mu oficiálne nepovedal, že má zakázaný vstup do krajiny, ktorú chce navštíviť, aby "bojoval o spásu duší", a dodal, že o tomto zákaze sa dopočul iba sprostredkovane cez tretie osoby.



"Je to vaša strata," odkázal Anderson obyvateľom Holandska v krátkom videoklipe. "Ak budete pokračovať touto cestou, aby ste sa stali Sodomou a Gomorou, skončíte tak, ako skončili Sodoma a Gomora," dodal.



DutchNews upozornil, že Anderson má pre výroky, že homosexuáli by mali byť zabití, zakázaný vstup do viacerých krajín vrátane Británie, Juhoafrickej republiky či Botswany. Anderson v roku 2016 označil smrť 50 ľudí pri útoku na gejský bar v Orlande na Floride za "dobrú správu" a dodal, že "v tomto svete je o 50 menej pedofilov".



Kontroverzný duchovný má zákaz vstupu aj na územie Izraela, za čím stojí Izraelské informačné centrum CIDI, ktoré upozornilo na skutočnosť, že Anderson spochybnil, či vôbec došlo k holokaustu - systematickému a premyslenému vyvražďovaniu Židov v nemeckých koncentračných táboroch.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)