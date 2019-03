Americký generál: Koniec vojny proti Islamskému štátu je v nedohľadne

Joseph Votel vyhlásil, že i keď fyzická redukcia kalifátu je monumentálnym vojenským úspechom, džihádisti neboli úplne zlomení.

Washington 7. marca (TASR) - Boj s extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) sa tak skoro neskončí, keďže džihádisti neboli úplne zlomení a sú pripravení pokračovať v povstaleckom boji aj napriek zničeniu svojej základne v Sýrii. Vo štvrtok to v americkom kongrese vyhlásil šéf Centrálneho velenia americkej armády (CENTCOM) Joseph Votel. Informovala o tom agentúra AFP.



"Fyzická redukcia kalifátu je monumentálnym vojenským úspechom, avšak koniec boja proti IS a násilnému extrémizmu je stále v nedohľadne. Naša misia preto zostáva nezmenená," vyhlásil Votel.



Na margo súčasnej situácie v Sýrii, kde IS zvádza boj o svoje posledné malé územie pri dedine Bághúz, americký generál uviedol: "Obyvateľstvo kalifátu, ktoré je momentálne evakuované z posledných území, ktoré boli ešte donedávna pod kontrolou IS, zostáva zväčša zaryté (vo viere v ideológiu IS), nezlomené a radikalizované. Musíme preto pokračovať v ostražitej ofenzíve proti tejto roztrúsenej organizácii."



Americký prezident Donald Trump vlani v decembri rozhodol o stiahnutí všetkých amerických vojakov zo severovýchodu Sýrie, kde po boku kurdských síl bojovali proti IS. Odvtedy však svoje rozhodnutie zmiernil a prisľúbil, že Spojené štáty ponechajú v oblasti 200 príslušníkov svojich ozbrojených síl.