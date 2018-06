Americký herec sa ospravedlnil za vulgárne vyjadrenie o synovi Trumpa

Peter Fonda, dvojnásobný držiteľ nominácie na Oscara, neskôr vysvetlil, že ho rozčúlilo rozdeľovanie detí a rodičov na hraniciach medzi USA a Mexikom.

New York 21. júna (TASR) - Americký herec Peter Fonda sa ospravedlnil za svoje stredajšie vyjadrenie, podľa ktorého by mali 12-ročného Barrona Trumpa vytrhnúť z rúk "jeho matky Melanie Trumpovej a dať do klietky s pedofilmi". Informovala o tom agentúra AP.



Fonda svoj výrok uverejnil na sociálnej sieti Twitter. Následne ho vymazal a ospravedlnil sa zaň.



Melania Trumpová podľa svojej hovorkyne Stephanie Grishamovej v reakcii na Fondov výrok požiadala prezidentskú ochranku, aby zaistila bezpečnosť jej syna Barrona, doplnila spravodajská televízia BBC. Grishamová vo vyhlásení Bieleho domu zároveň hercov príspevok označila za "chorý a nezodpovedný".



Fonda, dvojnásobný držiteľ nominácie na Oscara, neskôr vysvetlil, že ho rozčúlilo rozdeľovanie detí a rodičov na hraniciach medzi USA a Mexikom.



"Tvítoval som niečo veľmi nevhodné a vulgárne o prezidentovi a jeho rodine v reakcii na hrozné príspevky, ktoré som videl v televízii," odkázal Fonda vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho matka a jeho publicista. "Podobne ako mnoho ďalších Američanov aj mňa rozrušila situácia, pri ktorej sú deti na hraniciach oddeľované od svojich rodín, no zašiel som priďaleko. Bolo to nesprávne a nemal som to urobiť. Okamžite som to oľutoval a úprimne sa rodine ospravedlňujem za to, čo som povedal, a za všetku bolesť, ktorú moje slová spôsobili," dodal.



V stredu Trump podpísal výkonné nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom. Dodal však, že v USA naďalej ostáva v platnosti politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii.



Podľa nového nariadenia by mali byť rodiny vo väzbe pokope, ich prípady by sa mali urýchlene vybavovať a ministerstvo obrany by malo pomôcť nájsť priestory, kde by ich mohli zadržiavať. Podľa agentúry AP to však zatiaľ nič nemení pre približne 2300 detí, ktoré oddelili od ich rodín, odkedy sa v máji začala takáto politika uplatňovať.