Americký Kongres odhlasoval ukončenie podpory pre intervenciu v Jemene

Washington 5. apríla (TASR) - Americkí kongresmani vo štvrtok odhlasovali rezolúciu, ktorá má ukončiť vojenskú podporu USA pre Saudskou Arábiou vedenú intervenciu v Jemene. Prezident Donald Trump však rozhodnutie Kongresu pravdepodobne vetuje, píše agentúra AFP.



Predmetnú rezolúciu, ktorú podporila aj časť republikánov, schválila vo štvrtok demokratmi podporovaná Snemovňa reprezentantov v pomere hlasov 247:175. Členovia druhej komory Kongresu, Senátu, ju odsúhlasili už v marci.



Rezolúcia nariaďuje prezidentovi, aby do 30 dní "stiahol ozbrojené sily Spojených štátov z vojenských akcií... v Jemenskej republike," alebo z aktivít, ktoré ovplyvňujú vývoj v nej.



Predkladatelia, medzi ktorými je aj demokrat Bernie Sanders, sa pritom odvolali na zákon z roku 1973, ktorý obmedzuje právomoci prezidenta USA pri vyhlasovaní vojny.



Schválenú rezolúciu dostane na podpis Donald Trump, ktorý ju však s najväčšou pravdepodobnosťou vetuje. Biely dom označil text vyhlásenia za pomýlený a varoval, že jeho uplatnenie by mohlo poškodiť vzťahy so Saudskou Arábiou, ktorá je kľúčovým americkým spojencom na Blízkom východe.



Demokrati argumentujú, že účasť USA vo vojne v Jemene, ktorá pozostáva prevažne z dodávok zbraní a tankovania paliva do lietadiel, je bez súhlasu Kongresu protiústavná. Poukazujú pritom na skutočnosť, že saudskoarabské sily často používajú v Jemene americké zbrane na páchanie ukrutností, pri ktorých nezriedka prichádzajú o život civilisti.