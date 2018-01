Americký minister obrany Jim Mattis navštívil Vietnam

Spojené štáty a Vietnam prechádzajú v posledných rokoch obdobím utužovania vzájomných vzťahov, pričom obe krajiny zdieľajú znepokojenie z nárokov Pekingu v Juhočínskom mori.

Hanoj 25. januára (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis navštívil vo štvrtok vietnamskú metropolu Hanoj, kde sa na dvojstranných rokovaniach stretol so svojím vietnamským náprotivkom Xuan Lichom.



"Amerika si želá pevné vzťahy so silnejším Vietnamom. Teším sa na rozhovory o našich spoločných záujmoch v indo-pacifickej oblasti a slobode plavby v Juhočínskom mori," povedal Mattis podľa agentúry DPA pred stretnutím so svojím vietnamským kolegom, ktoré sa konalo za zatvorenými dverami.



Spojené štáty a Vietnam prechádzajú v posledných rokoch obdobím utužovania vzájomných vzťahov, pričom obe krajiny zdieľajú znepokojenie z nárokov Pekingu v Juhočínskom mori.



Vietnam, Čína, ale aj Taiwan si v Juhočínskom mori robia nároky na Paracelské ostrovy, zatiaľ čo Spratlyho ostrovov - celých alebo ich častí - sa domáhajú tieto tri krajiny spoločne s Filipínami, Malajziou a Brunejom.



Predpokladá sa, že Matttis sa neskôr na zdvorilostnej návšteve stretne aj s vietnamským prezidentom Tran Dai Quangom a predsedom vládnucej komunistickej strany Nguyen Phu Trongom.