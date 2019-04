Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívil Peru

Vyvrcholením jeho latinskoamerického turné bude v nedeľu krátka zastávka v kolumbijskom meste Cúcuta ležiacom pri venezuelských hraniciach.

Lima 14. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v sobotu na návštevu Peru, kde sa stretol s peruánskym prezidentom Martínom Vizcarrom a svojím tamojším náprotivkom Néstorom Popoliziom. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Pompeo vyzdvihol ochotu Peru prijať státisíce venezuelských utečencov, ako aj Vizcarrove výsledky v boji s korupciou, ktorá poznačila pôsobenie viacerých jeho predchodcov.



V súvislosti s migrantmi však Pompeo napriek chvále na adresu Peru pre jej ústretový postoj k vlne utečencov z Venezuely len zopakoval slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je v otázke prisťahovalectva do Spojených štátov zástancom tvrdej línie.



"Naším cieľom je umožniť ľuďom zostať vo svojich domovských krajinách, to je túžba prezidenta Trumpa, chceme v týchto krajinách vytvoriť také podmienky, aby mohli zostať doma," povedal Pompeo v peruánskej metropole Lima na tlačovej konferencii s tamojším šéfom diplomacie Néstorom Popoliziom.



Pompeo do Peru pricestoval z Paraguaja, keď predtým navštívil Čile. Vyvrcholením jeho latinskoamerického turné bude v nedeľu krátka zastávka v kolumbijskom meste Cúcuta ležiacom pri venezuelských hraniciach, kde sa Pompeo stretne s utečencami.