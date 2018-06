Americký poradca pre bezpečnosť mieri do Európy, stretne sa s Lavrovom

Bolton sa najskôr stretne v pondelok a utorok s americkými spojencami v Londýne a Ríme.

Washington 25. júna (TASR) - Americký poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton mieri do Európy, jeho cesta ho zavedie aj do Moskvy na pozadí očakávaní, že tam pripraví podmienky pre júlové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa s prvým mužom Ruskej federácie Vladimirom Putinom.



Bolton sa najskôr stretne v pondelok a utorok s americkými spojencami v Londýne a Ríme. Následne odcestuje v stredu 27. júna do Moskvy, kde má na programe schôdzku s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Potvrdil to ruský rezort diplomacie, ktorý cituje rádio Slobodná Európa.



Lavrovov americký náprotivok Mike Pompeo počas uplynulého víkendu v televíznom rozhovore uviedol, že Trump sa pravdepodobne stretne s Putinom "v najbližšej budúcnosti". Miesto ich stretnutia ešte nie je stanovené, príslušní činitelia citovaní viacerými médiami však hovoria o Viedni.



Podľa rakúskej tlače sa už v meste nachádzajú tímy z USA i Ruska, ktoré pripravujú summit týchto lídrov na 15. júla. Trump má na 11. a 12. júla naplánovanú účasť na summite NATO v Bruseli, 13. júla bude na svojej prvej oficiálnej prezidentskej návšteve Británie, kde sa stretne i s kráľovnou Alžbetou II.



Ak by sa mal Putin stretnúť s Trumpom 15. júla, musel by sa urýchlene vrátiť späť do Moskvy, kde sa v ten istý deň uskutoční finále majstrovstiev sveta vo futbale. Začiatok zápasu je stanovený na 17.00 h SELČ.



Kremeľ zatiaľ možný summit Trump-Putin odmieta komentovať. "Nie sme pripravení podať takúto informáciu. Hneď, ako to bude možné, oznámime vám to," povedal v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého cituje agentúra TASS.



Trump a Putin sa stretli dosiaľ dvakrát popri medzinárodných summitoch a najmenej deväť ráz spolu viedli telefonát. Šéf Bieleho domu v marci povedal, že sa s Putinom stretne čoskoro, avšak vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa medzitým zhoršili ohľadom sýrskeho konfliktu a kauzy Skripaľ.