Americký prezident Donald Trump nevie nič o WikiLeaks

Počas predvolebnej kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016 vyzdvihol Trump prácu WikiLeaks viac ako stokrát.

Washington 11. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že o organizácii WikiLeaks nič nevie. Reagoval tak na udalosti okolo jej zakladateľa Juliana Assangea, ktorého polícia krátko predtým zadržala v priestoroch ekvádorského veľvyslanectva v Londýne. Informovala o tom agentúra AP.



"Nie je to moja vec," povedal bez bližšieho vysvetlenia americký prezident v Oválnej pracovni Bieleho domu po stretnutí so svojím juhokórejským náprotivkom Mun Če-inom.



Počas predvolebnej kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016 vyzdvihol Trump prácu WikiLeaks viac ako stokrát, pričom v lete toho roku táto organizácia zverejnila tisíce e-mailov poškodzujúcich Trumpovu demokratickú protikandidátku Hillary Clintonovú, pripomenula AP.



Assangea vo štvrtok zadržali na ekvádorskom veľvyslanectve, kam sa uchýlil v roku 2012, príslušníci londýnskej Metropolitnej polície. V Británii je obvinený z porušenia podmienok kaucie. Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s pomocou pri prieniku do počítačovej siete amerického ministerstva obrany (Pentagón), za čo mu hrozí až päť rokov väzenia.