Americký rapper ASAP Rocky zostáva vo väzbe o týždeň dlhšie

V stanovisku okresného súdu sa uvádza, že nový termín, dokedy môžu byť vznesené obvinenia, sa posúva z 19. na 25. júla o 11.00 h. Podozrivý do tej doby zostane vo väzbe.

Štokholm 19. júla (TASR) - Štokholmský súd v piatok o týždeň predĺžil väzbu americkému rapperovi ASAP Rockymu, ktorého začiatkom júla zadržala švédska polícia pre podozrenie z útoku s priťažujúcimi okolnosťami. Informovala o tom agentúra AFP.



K zatknutiu 30-ročného Rakima Mayersa - čo je rodné meno rappera - došlo 3. júla po pouličnej bitke, ku ktorej došlo po jeho koncerte vo švédskom hlavnom meste. Polícia zatkla aj ďalších troch členov jeho tímu.



Štokholmský okresný súd 5. júla rozhodol o tom, že rapper má vo väzbe zostať dovtedy, kým bude prebiehať vyšetrovanie. Súd chcel takto zabrániť tomu, aby odletel zo Švédska naspäť do USA. Súd prokuratúre nariadil, aby o tom, či Mayersa obžaluje, rozhodla do 19. júla. Prokurátor však požiadal o predĺženie tejto lehoty do budúceho štvrtku, keďže na ukončenie vyšetrovania potrebuje viac času.



Mayersov obhajca Slobodan Jovičič rozhodnutie súdu nazval neadekvátnym. Povedal, že nie je rozumné domnievať sa, že by Mayers zo Švédska odletel. Ak by sa totiž nedostavil na prípadné súdne pojednávanie, mohlo by to znamenať, že do Európy sa už nikdy nebude môcť vrátiť, pretože by mu hrozilo zatknutie.



"Som veľmi sklamaný, a to i napriek tomu, že toto (rozhodnutie) sa dalo očakávať, ak sa pozrieme na naše pravidlá ohľadom zadržiavania (ľudí) vo väzbe a na to, aké jednoduché je niekoho väzniť," povedal Jovičič.