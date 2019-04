Americký rezort diplomacie je pripravený vyjednávať so Severnou Kóreou

Obe strany po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu. Trump tiež uviedol, že na summite došlo k pokroku.

Washington 18. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že je stále pripravené rokovať so Severnou Kóreou. Vyjadrilo sa tak po tom, ako Severná Kórea požiadala o výmenu hlavného amerického vyjednávača v rokovaniach s Pchjongjangom, ktorým je minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo.



"Spojené štáty zostávajú pripravené zapojiť Severnú Kóreu do konštruktívneho dialógu," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie.



Druhý summit amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, sa skončil predčasne. Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca údajne žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR.



Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.



Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu. Trump tiež uviedol, že na summite došlo k pokroku, v čom sa odvolával na Kimov verbálny prísľub naďalej nepokračovať v jadrových a raketových skúškach.



Kremeľ vo štvrtok potvrdil, že s Kim Čong-unom sa v druhej polovici apríla stretne ruský prezident Vladimir Putin. Ak by sa summit Putin-Kim uskutočnil, išlo by o vôbec prvé vzájomné stretnutie oboch lídrov.