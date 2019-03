Americký senátor žiada uznanie izraelskej anexie Golanských výšin

Prípadné stiahnutie izraelských vojsk z tejto oblasti by podľa Grahama bolo obrovskou strategickou chybou, ktorá by ohrozila bezpečnosť v regióne.

Jeruzalem 11. marca (TASR) - Americký republikánsky senátor Lindsey Graham chce dosiahnuť, aby administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa uznala izraelskú anexiu Golanských výšin. Informovala o tom agentúra AP.



Senátor Graham v pondelok navštívil toto sporné územie na pomedzí Sýrie a Izraela v sprievode izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



"Golany nie sú sporným územím. Sú v rukách Izraela a vždy zostanú v rukách Izraela," povedal Graham počas návštevy výšin neďaleko hraníc Sýrie.



Senátor chce túto vec vysvetliť Trumpovej administratíve a presvedčiť ju, aby anexiu Golanských výšin Izraelom uznala. Prípadné stiahnutie izraelských vojsk z tejto oblasti by podľa neho bolo obrovskou strategickou chybou, ktorá by ohrozila bezpečnosť v regióne.



Izrael okupuje pôvodne sýrske Golanské výšiny od šesťdňovej vojny v roku 1967 a neskôr, v roku 1981, toto územie oficiálne anektoval. Medzinárodné spoločenstvo vrátane USA tento krok doposiaľ neuznalo.



Úvahy, že by vláda prezidenta Trumpa, ktorý je naklonený Izraelu, mohla uznať anexiu Golanských výšin, sa objavili vlani na izraelskej strane. Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton však počas augustovej návštevy Izraela takýto krok vylúčil. Podľa neho sa o ničom takom ani neuvažuje.



Americkí republikánski senátori vo februári predložili návrh zákona uznávajúci suverenitu Izraela nad Golanskými výšinami. Podľa Lindseyho Grahama má tento návrh podporujú senátori z radov republikánov i demokratov.



Nádeje, že by Washington mohol pristúpiť k takémuto kroku, v Izraeli vzrástli po vlaňajšom presťahovaní americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema, o ktorom rozhodol prezident Trump.