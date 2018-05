Americký štát Missouri uznal hladomor na Ukrajine za genocídu

V decembri 2016 parlament v Kyjeve prijal rezolúciu vyzývajúcu demokratické krajiny sveta, aby uznali hladomor na Ukrajine spred vyše 80 rokov za zločin genocídy proti ukrajinskému národu.

Washington/Kyjev 27. mája (TASR) - Americký štát Missouri sa stal 11. štátom USA, ktorý uznal hladomor na Ukrajine z rokov 1932-33 za genocídu ukrajinského národa. Informovala o tom v sobotu agentúra Ukrinform s odvolaním sa na veľvyslanectvo Ukrajiny v Spojených štátoch.



"Ďakujeme americkému národu za solidaritu a podporu Ukrajiny pri obnovení historickej spravodlivosti na pamiatku miliónov obetí, ktoré zomreli v dôsledku tyranie Stalinovho režimu," uviedlo ukrajinské veľvyslanectvo v USA.



Celkovo tak uznali hladomor za genocídu ukrajinského národa nasledujúce americké štáty: Missouri, Washington, Wisconsin, Illinois, Kansas, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oregon a Pennsylvánia.



V decembri 2016 parlament v Kyjeve prijal rezolúciu vyzývajúcu demokratické krajiny sveta, aby uznali hladomor na Ukrajine spred vyše 80 rokov za zločin genocídy proti ukrajinskému národu.



Ukrajinský parlament v rezolúcii pripomenul, že hladomor z rokov 1932-1933 si vyžiadal milióny ľudských životov.



Hladomor na Ukrajine umelo vyvolal vtedajší sovietsky diktátor Josif Stalin. Šlo o súčasť jeho kampane, ktorou chcel Ukrajincov donútiť, aby sa vzdali svojej pôdy a v rámci kolektivizácie vstúpili do kolchozov. V čase, keď hladomor kulminoval, nebol zriedkavosťou ani kanibalizmus.



Moskva však jednoznačne odmieta, že by šlo o genocídu, pretože útlakom počas vlády boľševikov trpeli všetky národy vrátane ruského.