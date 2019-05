Americký veľvyslanec v Číne je na ojedinelej návšteve Tibetu

Jeho návšteva prichádza dva mesiace po tom, ako rezort zahraničia USA vyhlásil, že Peking systematicky znemožňuje americkým diplomatom, novinárom a turistom prístup do tibetských oblastí.

Peking 20. mája (TASR) - Americký veľvyslanec v Číne Terry Branstad je na návšteve Tibetu ako prvý ambasádor Spojených štátov za uplynulé štyri roky po tom, ako mu udelili ojedinelé povolenie vycestovať do tohto ťažko prístupného himalájskeho regiónu. Oznámil to v pondelok jeho úrad, ktorý citovala tlačová agentúra AFP.



Jeho návšteva prichádza dva mesiace po tom, ako ministerstvo zahraničných vecí USA vyhlásilo, že Peking "systematicky" znemožňuje americkým diplomatom, novinárom a turistom prístup do tibetských oblastí. Branstad má naplánovanú návštevu provincie Čching-chaj a susednej Tibetskej autonómnej oblasti od nedele do nasledujúcej soboty.



"Táto návšteva je pre veľvyslanca šancou skontaktovať sa s miestnymi lídrami a tlmočiť im dlhodobé znepokojenie súvisiace s obmedzovaním náboženskej slobody, ako aj zachovávania tibetskej kultúry a jazyka," spresnil hovorca veľvyslanectva Spojených štátov v Pekingu.



Branstad absolvuje oficiálne stretnutia, návštevy škôl, náboženských i kultúrnych lokalít. Jeho návšteva prichádza uprostred zosilnievajúcej obchodnej vojny medzi Pekingom a Washingtonom.



Branstadov predchodca Max Baucus navštívil Tibet v máji 2015. Podľa marcovej správy rezortu diplomacie USA bolo vlani zamietnutých päť amerických žiadostí o návštevu Tibetu vrátane jednej, ktorú podal Branstad. Čína však danú správu odmietla s tým, že je "plná predsudkov".



Na tento rok pripadá 60. výročie neúspešného tibetského povstania proti čínskej vláde, ktorá prinútila tamojšieho duchovného lídra dalajlámu utiecť do trvalého exilu v Indii. Peking je naďalej obviňovaný z politického a náboženského útlaku tohto regiónu, ale trvá na tom, že Tibeťania sa tešia rozsiahlym slobodám a ekonomickému rozvoju.