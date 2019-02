Americký viceprezident navštívil bývalý vyhladzovací tábor Auschwitz

Pence navštívil Auschwitz vôbec po prvý raz, a to spoločne so svojou manželkou Karen. Počas prehliadky ho sprevádzal poľský prezident Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauserovou-Dudovou.

Varšava 15. februára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence navštívil v piatok komplex bývalého nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz na juhu Poľska. Pamätník si prezrel aj zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, informovala agentúra AP.



Pence navštívil Auschwitz vôbec po prvý raz, a to spoločne so svojou manželkou Karen. Počas prehliadky ho sprevádzal poľský prezident Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauserovou-Dudovou.



Spoločne prešli cez bránu s neslávne známym nápisom Arbeit Macht Frei (Práca oslobodzuje) a postupne si prezreli jednotlivé expozície v areáli pamätníka. Napokon položili vence pri takzvanom Múre smrti, kde dochádzalo k hromadným popravám väzňov. Trumpov zať Kushner si prezrel pamätník v rámci inej skupiny.



Pence i Kushner potom navštívili neďaleký satelitný tábor Birkenau. Americký viceprezident tam v jednom momente pokľakol a rukou sa dotkol vozňa vlaku, ktorým nacisti dovážali do Birkenau európskych židov určených na likvidáciu. Penceovci a Dudovci tiež zapálili sviece pri pamätníku obetí holokaustu.



Viceprezident USA navštívil Auschwitz deň po tom, ako obvinil Irán z príprav "nového holokaustu" a označil ho za "najväčšiu hrozbu pre mier a bezpečnosť ne Blízkom východe".



V nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz bolo počas druhej svetovej vojny zavraždených viac ako milión ľudí, prevažne židov. Nemeckí nacisti tábor zriadili na nimi okupovanom území Poľska. Komplex nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov sa nachádza neďaleko mestečka Osvienčim v Malopoľskom vojvodstve.