Americký viceprezident sa na recepcii nestretol so Severokórejčanmi

Pjongčang 9. februára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence a severokórejskí predstavitelia sa zúčastnili v piatok pred otvorením olympijských hier v Pjongčangu na slávnostnej recepcii organizovanej juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ale nestretli sa zoči-voči. Informovala o tom agentúra AP.



Penceova hovorkyňa Alyssa Farahová uviedla, že na recepcii išiel za hosťami k niekoľkým stolom, ale "na severokórejskú delegáciu nenarazil".



Pence na recepciu dorazil spolu s japonským premiérom Šinzóom Abem a obaja zotrvali približne desať minút v súkromnom rozhovore, kým čakali na fototermín s Mun Če-inom.



Juhokórejský prezident predtým vrelo privítal vedúceho severokórejskej delegácie na zimnej olympiáde - 90-ročného predsedu stáleho výboru Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kim Jong-nama. Severokórejčania boli v miestnosti v tom istom čase ako Pence.



Americký viceprezident oficiálne zablahoželal Južnej Kórei k organizovaniu olympiády a prisľúbil aj naďalej podporu v súvislosti so severokórejskou jadrovou hrozbou. Súkromne však podľa nemenovaných predstaviteľov vyjadril Mun Če-inovi znepokojenie nad jeho zmierlivejším tónom voči Severnej Kórei, píše agentúra AP.



Juhokórejský prezident sa neskôr počas otváracieho ceremoniálu krátko stretol a potriasol si rukou aj s Kim Jo-džong, sestrou severokórejského lídra Kim Čong-una, ktorá je tiež členkou delegácie Severnej Kórey. Kim Jo-džong je prvou členkou rodiny zakladateľa severokórejskej vládnucej dynastie Kim Ir-sena, ktorá navštívila Južnú Kóreu od kórejskej vojny z rokov 1950-53.



Očakáva sa, že Kim Čong-unova sestra by mala spolu so šéfom severokórejskej delegácie Kim Jong-namom absolvovať stretnutie s Mun Če-inom v sobotu v jeho prezidentskom úrade v hlavnom meste Soul, uvádza agentúra Jonhap.