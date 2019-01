Americký vyslanec hovorí o výraznom pokroku v rozhovoroch s Talibanom

Khalilzad sa v uplynulých mesiacoch opakovane stretol s predstaviteľmi Talibanu. Najnovšie kolo rozhovorov prebehlo tento týždeň v Katare.

Washington 26. januára (TASR) - Americký vyslanec Zalmay Khalilzad hovorí o "výraznom pokroku" v prebiehajúcich rozhovoroch s afganským povstaleckým hnutím Taliban. Cieľom rokovaní je nájsť riešenie 17 rokov trvajúcej vojny v Afganistane.



"Stretnutia tu (v Katare) boli produktívnejšie než v minulosti. Dosiahli sme výrazný pokrok v otázkach zásadného významu," napísal na Twitteri Khalilzad.



Khalilzad bol v Katare od pondelka. Rozhovory podľa agentúry AFP trvali neočakávane dlho, až šesť dní.



Americký vyslanec teraz smeruje do Afganistanu, aby prediskutoval výsledky katarských rokovaní. Chce pritom využiť súčasný pozitívny vývoj rozhovorov a v čo najkratšom čase ich opäť obnoviť.



"Nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko. A 'všetko' musí zahŕňať vnútroafganský dialóg a úplné prímerie," uviedol Khalilzad.



Nepovedal pritom, o akých konkrétnych návrhoch sa diskutuje. Podľa AFP je však na stole ponuka stiahnutia amerických vojakov z Afganistanu výmenou za prísľub talibov, že nebudú poskytovať útočisko zahraničným extrémistom. Práve z tohto dôvodu Spojené štáty podnikli v roku 2001 intervenciu do Afganistanu.



Taliban odmieta vstúpiť do priamych rozhovorov s afganskou vládou v Kábule, ktorú považuje za bábku Washingtonu.



Americký prezident Donald Trump by rád ukončil pôsobenie amerických vojsk v Afganistane, ktoré predstavuje vôbec najdlhšiu operáciu armády USA v zahraničí. Americkí činitelia vlani v decembri uviedli, že Trump hodlá z Afganistanu stiahnuť polovicu z dovedna 14.000 amerických vojakov.