Amnesty International kritizovala Francúzsko za vývoz zbraní do Egypta

Káhira 16. októbra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) kritizovala v utorok francúzsku vládu a obvinila ju z porušovania vlastných predpisov ohľadom vývozu zbraní, ktorý uskutočnila do Egypta. Podľa Amnesty boli tieto zbrane použité v Egypte na represie voči civilistom.



Nová analýza založená na otvorených zdrojoch ukazuje, že "egyptské bezpečnostné sily strieľali na protestujúcich z obrnených vozidiel dodaných Francúzskom", uvádza sa vo vyhlásení AI.



To sa tiež odvoláva na jasné dôkazy, ktoré ukazujú, že Francúzi dodali vozidlá Sherpa a MIDS používané počas jedných z najkrvavejších prípadov vnútropolitickej represie proti civilistom.



Vo vyhlásení AI sa spomína zásah egyptských bezpečnostných zložiek proti dvom islamistickým demonštráciám v Káhire 14. augusta 2013, pri ktorom prišli o život stovky protestujúcich.



Vyhlásenie tiež pripomína, že v rokoch 2012-16 dodalo Francúzsko do Egypta viac zbraní než za predchádzajúcich 20 rokov. Len v roku 2017 dodalo Káhire vojenské a bezpečnostné vybavenie za 1,4 miliardy eur, uvádza agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie ľudskoprávnej organizácie.