Amnesty International: Nevyzbrojujte bojujúce strany v Jemene

Ammán 6. februára (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vyzvala západné vlády, aby zastavili predaj zbraní stranám ozbrojeného konfliktu v Jemene. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Organizácia so sídlom v Británii žiada "zastaviť dodávky zbraní všetkým stranám konfliktu v Jemene, až kým nepominie riziko, že takéto vybavenie bude použité na spáchanie alebo sprostredkovanie závažných porušení medzinárodných humanitárnych a ľudských práv".



Vyšetrovanie podľa AI napríklad preukázalo, že Spojené arabské emiráty (SAE) zásobujú "nezaradené milície obvinené z vojnových zločinov a iných závažných porušení" obrnenými vozidlami, odpaľovacími systémami, puškami, pištoľami a guľometmi.



SAE sú súčasťou koalície arabských štátov vedenej Saudskou Arábiou, ktorá v marci 2015 odštartovala ťaženie proti jemenským povstalcom známym ako húsíovia. Koalíciu taktiež opakovane obviňujú zo zabíjania civilistov.



Vyzbrojovanie milícií nezaradených ku žiadnej vláde a podporovaných SAE "zhoršuje humanitárnu krízu a predstavuje hrozbu pre civilné obyvateľstvo", uviedol spolupracovník AI pre kontrolu zbraní a ľudských práv Patrick Wilcken.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V marci 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Svetová zdravotnícka organizácie (WHO) odhaduje, že ozbrojený konflikt v tejto jednej z najchudobnejších krajín sveta, si vyžiadal životy približne 10.000 ľudí a uviedol Jemen na pokraj hladomoru. Ľudskoprávne organizácie varujú, že toto číslo môže byť omnoho vyššie.