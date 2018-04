Amnesty Maďarsko: Ak Fidezs zvíťazí, pripravujeme sa na najhoršie

Situácia v oblasti ľudských práv a mimovládnych organizácií v Maďarsku sa podľa predstaviteľa AI v súčasnosti prudko zhoršuje.

Budapešť/Bratislava 7. apríla (TASR) - Najväčšou úlohou novozvolenej vlády bude obnovenie právneho štátu a systému ľudských práv v Maďarsku, uviedol v rozhovore pre TASR Áron Demeter z ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) Maďarsko.



"Ako ľudskoprávna organizácia skutočne veríme, že akákoľvek strana alebo strany alebo akýkoľvek politici, ktorí budú v nedeľu zvolení, prejavia oveľa viac rešpektu voči ľudským právam a zraniteľným ľuďom než súčasná maďarská vláda a strana Fidesz," povedal Demeter na margo očakávaných výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb vo svojej krajine.



V súvislosti s budúcim smerovaním politiky vládnej strany Demeter pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán "sa 15. marca vyjadril veľmi zreteľne: v prípade výhry vo voľbách, môžu opoziční politici, aktivisti, mimovládne organizácie a nezávislé médiá čeliť právnym, morálnym i politickým odplatám".



V prípade, ak by po voľbách došlo k oslabeniu pozície strany Fidesz Demeter konštatuje, že v rámci Európskej únie by táto strana nemohla viac o sebe vyhlasovať, že koná v súlade so všeobecnou vôľou Maďarov.



Postoj a rétorika vládnej strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána voči migrantom sa podľa Demetera čoraz viac zhoršujú. "Vláda vydáva rasistické a xenofóbne bilbordy, televízne a novinové reklamy či dotazníky, aby tak podnecovala nenávisť a strach pred utečencami a migrantmi," priblížil. Vysvetlil, že takáto rétorika je ústredným prvkom kampane Fideszu, ktorý verí, že je to najlepší spôsob, ako mobilizovať svojich priaznivcov.



Demeter zhodnotil, že situácia v oblasti ľudských práv a mimovládnych organizácií v Maďarsku sa v súčasnosti prudko zhoršuje. "Dozorné mimovládne organizácie bojujú v súčasnosti o prežitie a snažia sa zastaviť posledný pokus vlády o ich utlmenie (návrh balíka zákonov Stop Soros)," uviedol.



"Ak Fidesz vo voľbách zvíťazí, pripravujeme sa na najhoršie - menovite na to, že sa pokúsia prijať balík STOP Soros." Maďarská vláda totiž podľa stanoviska Amnesty Maďarsko vedie od roku 2013 očierňovaciu kampaň proti mimovládnym organizáciám. Demeter preto očakáva, že "po mimovládnych organizáciách pôjde čo najtvrdšie, ako len bude vedieť".



"Orbán nechce žiadne médiá ani organizácie, ktoré by sa odvážili kritizovať či už jeho, alebo spôsob, akým on vedie krajinu. Preto sú mimovládne organizácie a nezávislé subjekty jeho nepriateľmi," uzavrel predstaviteľ AI Maďarsko.