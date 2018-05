Amnesty: Nigérijskí vojaci zneužívajú ženy oslobodené od Boko Haram

Mnohé zo žien a dievčat tvrdili, že ich vojaci prinútili, aby sa stali ich priateľkami, a tým sa zachránili pred vyhladovaním.

Kapské Mesto 24. mája (TASR) - Tisícky žien a dievčat, ktoré oslobodili zo zajatia islamistickej teroristickej skupiny Boko Haram, naďalej zneužívajú nigérijské bezpečnostné sily. Uviedla to vo štvrtok medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), z ktorej správy citovala agentúra DPA.



Vojaci a členovia z pričlenených civilných oddielov (CJTF), zriadených na pomoc armáde v jej boji proti Boko Haram, odtrhli ženy od ich manželov a izolovali do odľahlých táborov, kde ich znásilňujú, uvádza sa v správe AI.



"Namiesto toho, aby ich miestne orgány ochránili, boli tieto ženy a dievčatá nútené sa znásilňovaniu podvoliť, aby nezomreli od hladu," uviedla riaditeľka Amnesty International pre Nigériu Osai Ojighová.



V správe sa uvádza, že v táboroch, ktoré zriadila armáda na severovýchode Nigérie, umreli od roku 2015 od hladu už tisíce ľudí. Správa Amnesty je založená na 300 rozhovoroch a návštevách siedmich táborov vo federálnom štáte Borno.



Mnohé zo žien a dievčat tvrdili, že ich vojaci prinútili, aby sa stali ich "priateľkami", a tým sa zachránili pred vyhladovaním. Aktivisti ďalej v správe píšu, že viaceré z týchto žien už kvôli nedostatku jedla, vody či zdravotnej starostlivosti v táboroch stratili deti alebo ďalších príbuzných.



Ženy uviedli, že sexuálne vykorisťovanie sa riadi organizovaným systémom, pričom vojaci otvorene prichádzajú do táborov za účelom pohlavnému styku.



"Títo páchatelia a ich nadriadení, ktorí toto umožnili, nespochybniteľne podľa medzinárodného práva spáchali trestné činy a musia sa z nich zodpovedať," dodala Ojighová.