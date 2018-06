Amnesty: Koalícia počas bojov o Rakku nebrala ohľad na civilistov

Podľa správy Amnesty International si koaličné sily mali byť vedomé, že islamisti použijú civilistov ako živé štíty, a prispôsobiť tomu svoju taktiku, aby ochránili ich životy.

Bejrút 5. júna (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) obviňuje Spojené štáty a ich spojencov, že nebrali dostatočný ohľad na civilistov, keď v roku 2017 útočili na sýrske mesto Rakka, ktoré bolo svojho času hlavným mestom "kalifátu" vyhláseného extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) na obsadených územiach v Sýrii a Iraku.



V správe zverejnenej v utorok AI tvrdí, že Spojenými štátmi vedená koalícia pri svojom útoku na Rakku v roku 2017 pripravila o život stovky civilistov a zničila veľké časti mesta. Podľa správy si koaličné sily mali byť vedomé, že islamisti použijú civilistov ako živé štíty, a prispôsobiť tomu svoju taktiku, aby ochránili ich životy.



Hovorca koaličných síl plukovník Sean Ryan označil tvrdenia AI za "absurdné a hrubo nepresné". Uviedol, koalícia a jej miestni partneri - sýrski Kurdi - zorganizovali bezpečné koridory, ktorými civilisti mohli mesto opustiť. Príslušníci IS im však v odchode nimi bránili.



Boje o Rakku, kde kedysi žilo 200.000 ľudí, trvali od júna do októbra 2017. Jeden z veliteľov americkej armády, John Wayne Troxell, v januári tohto roku uviedol, že americká pechota vypálila na Rakku celkovo 30.000 striel.



Koalícia v súvislosti s ofenzívou na Rakku priznala zodpovednosť za smrť 32 civilistov. Amnesty International vo svojej správe píše o stovkách obetí na životoch, zatiaľ čo pozorovateľská skupina Airwars eviduje 1400 usmrtení.



Vyšetrovateľ tímu AI Benjamin Walsby vysvetlil, že pri využívaní delostreleckej paľby a náletov je vysoko pravdepodobné, že dôjde k obetiam na životoch z radov civilistov. "Zdá sa, že práve toto sa stalo v Rakke," uviedol.



Amnesty International tvrdí, že vyzvala velenie koaličných síl, aby zverejnilo údaje o náletoch a procesy prijímania rozhodnutí ohľadom vytýčenia ich cieľov. Spojenecká koalícia podľa AI túto žiadosť zamietla. Hovorca koaličných síl Ryan však podľa agentúry AP uviedol, že ho AI nikdy nekontaktovala.



Vyšetrovateľ Walsby upozornil, že ak informácie, ktoré vojenské velenie vedú k vydaniu rozkazu na začatie náletov, nie sú presné, útočí sa na nesprávnom mieste. Pripustil, že dôkladné vyšetrovanie by mohlo viesť k súdnemu procesu pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov.



Koalícia vedená USA tvrdí, že sa spoliehala na presné zbrane a ciele vytipovala na základe najlepších dostupných informácií, pričom urobila všetko pre to, aby minimalizovala civilné straty. Hovorca Ryan uviedol, že vinu za zničenie mesta nesie IS. "My sme mesto Rakka oslobodili," zdôraznil a dodal, že Rakka si zaslúži lepšiu budúcnosť.



AP uviedla, že keď jej spravodajský tím v januári tohto roku navštívil Rakku, našiel ju v ruinách a v uliciach bolo cítiť pach rozkladajúcich sa tiel. Miestni ľudia vytiahli spod trosiek budov približne 500 tiel a aj viac ako šesť mesiacov po skončení bojov nachádzajú ďalšie.



Obyvatelia Rakky sa v uplynulom období sťažovali, že koaličné bombardovanie bolo nedomyslené a požadovali odškodnenie. Podľa civilnej správy, ktorá prevzala mesto, bolo v Rakke zničených až 65 percent domov.