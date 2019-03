Amnesty viní EÚ, že je komplicom Chorvátska pri násilí voči migrantom

Euroblok totiž naďalej financuje opatrenia na kontrolu hraníc v tomto členskom štáte EÚ, vysvetľuje Amnesty vo svojej v stredu zverejnenej správe.

Bihač 13. marca (TASR) - Európska únia je komplicom chorvátskej polície pri "násilnom vyhosťovaní" žiadateľov o azyl, tvrdí ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Euroblok totiž naďalej financuje opatrenia na kontrolu hraníc v tomto členskom štáte EÚ, vysvetľuje Amnesty vo svojej v stredu zverejnenej správe. Píše o tom agentúra AP.



Vlani sa do Chorvátska cez Bosnu pokúsilo vstúpiť približne 25.000 migrantov z Ázie, Blízkeho východu a zo severnej Afriky, spresnila agentúra AFP. Väčšine z nich sa to aj podarilo. Niekoľko tisíc osôb však chorvátska polícia zadržala a vrátila do prijímacích stredísk v susednej Bosne.



Vo vyhlásení Amnesty konštatuje a odsudzuje podobné "skupinové represie a vyhostenia, ktoré sú často sprevádzané násilím a zastrašovaním".



Táto mimovládna organizácia na základe svojho prieskumu tvrdí, že takmer tretina migrantov, s ktorými sa uskutočnili rozhovory v Bosne, hovorila o násilí zo strany chorvátskej polície, keď boli zatýkaní. Migranti tvrdia, že ich bili a odcudzovali peniaze i mobilné telefóny. Doklady im policajti zhabali alebo zničili.



Amnesty vo svojej správe hovorí, že "európske vlády nielenže zatvárajú oči pred brutálnymi útokmi chorvátskej polície", ale sú aj ich spolupáchateľmi, pretože EÚ naďalej vyčleňuje značné finančné prostriedky na zaistenie bezpečnosti hraníc Chorvátska.



Amnesty v správe varuje aj pred "rastúcou humanitárnou krízou na prahu EÚ".



Amnesty už aj minulosti opakovane vinila chorvátsku políciu z brutality voči migrantom, čo však vedenie v Záhrebe odmieta.



"Hranice Chorvátska sú vonkajšími hranicami EÚ a krajina musí zabrániť nelegálnej migrácii," uviedol v stredu vo svojom vyhlásení chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič.



Po tom, ako úrady migrantom zabránia vo vstupe na územie Chorvátska, "migranti často lživo obviňujú políciu z násilia - v nádeji, že im tieto obvinenia pomôžu pri ich budúcich pokusoch vstúpiť (do Chorvátska) a pokračovať vo svojej ceste," dodal Božinovič.



Vlani bolo zaznamenaných 8207 nelegálnych vstupov na územie Chorvátska, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 70 percent.



Od roku 2016 mimovládne organizácie oznámili 202 prípadov údajného násilia páchaného na migrantoch, informoval chorvátsky minister Božinovič, pričom spresnil, že ani jedno z podozrení sa nepotvrdilo.



Bosnianske úrady minulý týždeň prostredníctvom ministra bezpečnosti Dragana Mektiča uviedli, že v roku 2019 očakávajú "eskaláciu" počtu migrantov na tzv. balkánskej ceste.