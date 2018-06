Amnesty žiada, aby predstúpilo pred súd 13 mjanmarských dôstojníkov

Mjanmarsko čelí medzinárodnej kritike a obvineniam z etnických čistiek.

New York 27. júna (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International v stredu vyzvala, aby vrchného veliteľa mjanmarskej armády Min Aun Hlaina a 12 ďalších popredných armádnych činiteľov postavili pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti pred Medzinárodný trestný súd v Haagu (ICC). Informovala o tom agentúra DPA.



Mjanmarsko čelí medzinárodnej kritike a obvineniam z etnických čistiek po tom, ako do susedného Bangladéša utieklo z administratívneho územia Jakchainský štát od vlaňajšieho augusta približne 700.000 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov.



Rozsiahle obvinenia zo znásilnení, podpaľačstva a zabíjania bez súdnych procesov, ktorých sa mali na moslimskej menšine dopúšťať budhistickí Arakanci - väčšinoví obyvatelia Jakchainského štátu - boli však civilnou i vojenskou časťou vlády Mjanmarska do značnej miery zamietnuté.



Podľa vyšetrovania Amnesty International je mjanmarská armáda podozrivá zo spáchania deviatich z 11 zločinov proti ľudskosti, ktoré sú uvedené v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu.